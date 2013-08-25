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Modelador

HP4698/01

3.5
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Placas de cerámica para un deslizamiento ultra suave y un cabello brillante

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La cerámica es microscópicamente suave y duradera por naturaleza; por eso es uno de los mejores materiales para diseñar placas de alisado. Las placas se deslizan con suavidad por tu pelo para darle un brillo increíble.

Accesorio planchita para lacios increíbles

Las placas de cerámica se deslizan fácilmente y con suavidad por el pelo para ofrecerte el peinado lacio y brillante que tanto buscabas.

10 accesorios diferentes para lograr más estilos

Todos los estilos que puedas imaginarte son posibles gracias a las diferentes herramientas de modelado. Dejá volar tu creatividad.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

12

Reseñas

1

25/08/2013

Argentina

Argentina

Excelente!

Me encantó! La verdad es que hace unos años que la venía mirando, pero no se me daba la oportunidad de comprarla (soy estudiante) hasta que pude! Realmente funciona muy bien, tanto la planchita como los accesorios de buclera. Quedan hermosos los tirabuzón! No me arrepiento para nada de comprarla!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Modelador

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12/12/2013

España

España

lo mejor

Un producto que te permite cambiar muchas veces de peinado gracias a sus múltiples accesorios. Facilidad y rapidez de calentado para un uso rápido, con indicador de calor para saber cuando esta a la temperatura adecuada. Lo recomiendo sin ninguna duda.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Multi-Styler

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20/04/2017

Argentina

Argentina

es bueno pero para pelos con volumen y rulos no sirve

Me gusta como modelador, para rulos si me sirvió lo tengo hace años y eso si le di utilidad. Cuestión es que lo compre pensando que el alisador también me serviría pero no...mas de hs para alisar mi pelo. Le falta calor para eso y me da mucho trabajo

Esta reseña se realizó para HP4698/22 Modelador

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