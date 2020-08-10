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  • Secado rápido con máximo brillo
  • Secado rápido con máximo brillo
  • Secado rápido con máximo brillo
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  • Secado rápido con máximo brillo
  • Secado rápido con máximo brillo

Descontinuado

DryCare EssentialSecador de cabello

HP4935/22

4.6
| (13) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Secado rápido con máximo brillo
El secador SalonDry Active ION combina la tecnología iónica con una potencia de 2000 W para un secado rápido y un brillo increíble. Sin duda, la mejor opción para tu pelo.
Ver todos los beneficios

Secador de cabello SalonDry Active ION

Secado rápido con máximo brillo

  • Ionic Care

  • 2000 W

  • 6 ajustes de calor y velocidad

  • Cool Shot

Secador professional de 2000 W para un peinado de peluquería

Secador professional de 2000 W para un peinado de peluquería

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

Ionizador para un cabello brillante y sin frizz

6 ajustes de temperatura y velocidad

6 ajustes de temperatura y velocidad

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.6

de 5

13

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy funcional y muy práctico

Muy recomendable, lo usamos todo el día aparte de adaptarse a la temperatura variable el mismo aire no deja que tu cabello se seque o queme.. excelente no lo cambio y hasta las niñas que también le gusta usarlo lo aman , las futuras peluqueras o bellezas nacionales

Ventajas

100%

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

01/08/2020

Argentina

Argentina

Es muy bueno!!

Le doy un 10 !!! Es rápido en secar y no me daña el pelo

Ventajas

Si

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

01/08/2020

Argentina

Argentina

Deja el pelo brillante!!

Le pongo 5 estrellas porque es fabuloso, me seca el pelo rapidísimo y con la función ION te queda super brillante!! Lo recomiendo a mis hijas y amigas!!

Ventajas

Es muy rápido

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer

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