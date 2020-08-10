Descontinuado
Ionic Care
2000 W
6 ajustes de calor y velocidad
Cool Shot
4.6
de 5
13
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Chuchany
10/08/2020
Argentina
Muy funcional y muy práctico
Muy recomendable, lo usamos todo el día aparte de adaptarse a la temperatura variable el mismo aire no deja que tu cabello se seque o queme.. excelente no lo cambio y hasta las niñas que también le gusta usarlo lo aman , las futuras peluqueras o bellezas nacionales
Ventajas
100%
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Marcelavani
01/08/2020
Argentina
Es muy bueno!!
Le doy un 10 !!! Es rápido en secar y no me daña el pelo
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
smdeg
01/08/2020
Argentina
Deja el pelo brillante!!
Le pongo 5 estrellas porque es fabuloso, me seca el pelo rapidísimo y con la función ION te queda super brillante!! Lo recomiendo a mis hijas y amigas!!
Ventajas
Es muy rápido
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Active ION HP4935/00 Hairdryer