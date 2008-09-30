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SalonDry ControlSecador de cabello

HP4982/00

El único secador que le ofrece los resultados que busca

Controlá tu estilo con SalonDry Control de 2000 W. La potencia profesional, la tecnología iónica y su gran variedad de funciones te permiten obtener un secado espectacular y peinados deslumbrantes.

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SalonDry Control

El único secador que le ofrece los resultados que busca

  • 2000 W

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Este secador profesional de 2000 W te ofrece un potente flujo de aire. Esta increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más fácil y rápida.

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

Boquilla concentradora estrecha para dirigir el flujo de aire

La boquilla concentradora dirige el flujo de aire a zonas específicas para obtener un secado perfecto. Es ideal para darle el toque final a tu peinado.

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