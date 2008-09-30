Descontinuado
HP4982/00
El único secador que le ofrece los resultados que busca
Controlá tu estilo con SalonDry Control de 2000 W. La potencia profesional, la tecnología iónica y su gran variedad de funciones te permiten obtener un secado espectacular y peinados deslumbrantes.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W te ofrece un potente flujo de aire. Esta increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más fácil y rápida.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.
La boquilla concentradora dirige el flujo de aire a zonas específicas para obtener un secado perfecto. Es ideal para darle el toque final a tu peinado.
Opiniones