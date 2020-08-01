Descontinuado
El único secador que le ofrece los resultados que busca
Controlá tu estilo con SalonDry Control de 2100 W. La potencia profesional, el acondicionamiento iónico y su gran variedad de funciones te permiten obtener un secado espectacular y peinados deslumbrantes.
2100 W
El difusor de volumen seca el cabello, le da un aspecto saludable, reduce el frizz y ofrece más volumen. Propaga el aire a través del cabello, lo levanta y aumenta el volumen, en especial cuando se utiliza en la corona y las raíces, y ofrece peinados perfectos con rizos y ondas increíbles
Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Sil de la T
01/08/2020
Argentina
Excelente producto
Hace más de diez años que lo tengo y nunca ningún problema, funciona como el primer día!
Ventajas
Funcionamiento, calidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador de pelo
Fecha de uso 2018-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador de pelo
Fecha de uso 2018-08-01