ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo
  • Imagen de un solo producto
  • Fotografía detallada del producto
  • Fotografía del producto alternativo

Descontinuado

SalonDry ControlSecador de pelo

HP4983/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

El único secador que le ofrece los resultados que busca

Controlá tu estilo con SalonDry Control de 2100 W. La potencia profesional, el acondicionamiento iónico y su gran variedad de funciones te permiten obtener un secado espectacular y peinados deslumbrantes.

Ver todos los beneficios

SalonDry Control

El único secador que le ofrece los resultados que busca

  • 2100 W

Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.

Difusor para peinados más voluminosos y rizos perfectos.

El difusor de volumen seca el cabello, le da un aspecto saludable, reduce el frizz y ofrece más volumen. Propaga el aire a través del cabello, lo levanta y aumenta el volumen, en especial cuando se utiliza en la corona y las raíces, y ofrece peinados perfectos con rizos y ondas increíbles

Potencia profesional de 2100 W para un peinado de salón

Potencia profesional de 2100 W para un peinado de salón

Este secador profesional de 2100 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

01/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Hace más de diez años que lo tengo y nunca ningún problema, funciona como el primer día!

Ventajas

Funcionamiento, calidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador de pelo

Fecha de uso 2018-08-01

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Control HP4983/00 Secador de pelo

Fecha de uso 2018-08-01

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.