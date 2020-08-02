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Descontinuado

SalonDry Pro ACSecador de cabello

HP4992/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

El secador que los estilistas usarían en su casa

Si querés secarte el pelo como un profesional y buscás un peinado de peluquería, SalonPro de 2000 W es la solución ideal. Excelente potencia de secado con un motor de AC profesional.

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SalonDry Pro AC

El secador que los estilistas usarían en su casa

  • 2000 W

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Potencia profesional de 2000 W para resultados de peluquería

Este secador profesional de 2000 W te ofrece un potente flujo de aire. Esta increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más fácil y rápida.

Motor AC profesional con 50 % más de vida útil

Motor AC profesional con 50 % más de vida útil

Este tipo de motor ha sido especialmente desarrollado para el mercado profesional y ofrece varios beneficios. El más importante es que su vida útil es 50% más prolongada que la de los motores convencionales y además, ofrece un potente flujo de aire para un secado más rápido y eficaz.

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

6 posiciones de velocidad y temperatura para un control completo

La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

02/08/2020

Argentina

Argentina

Es muy efectivo

Es un secador q tiene varias caídas y sigue funcionando perfecto ....muchas hs de uso... Y está como nuevo

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-08-02

18/07/2020

Argentina

Argentina

Producto exelente

Me puedo secar el cabello sin que se me produzca manifestacion de electricidad y estatica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-07-18

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-07-18

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