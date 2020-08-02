Descontinuado
El secador que los estilistas usarían en su casa
Si querés secarte el pelo como un profesional y buscás un peinado de peluquería, SalonPro de 2000 W es la solución ideal. Excelente potencia de secado con un motor de AC profesional.
2000 W
Este secador profesional de 2000 W te ofrece un potente flujo de aire. Esta increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más fácil y rápida.
Este tipo de motor ha sido especialmente desarrollado para el mercado profesional y ofrece varios beneficios. El más importante es que su vida útil es 50% más prolongada que la de los motores convencionales y además, ofrece un potente flujo de aire para un secado más rápido y eficaz.
La velocidad y la temperatura pueden regularse para crear el estilo perfecto. Las seis posiciones te aseguran un control total para que consigas el peinado que tanto buscabas.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Rusaale
02/08/2020
Argentina
Es muy efectivo
Es un secador q tiene varias caídas y sigue funcionando perfecto ....muchas hs de uso... Y está como nuevo
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-08-02
Usky
18/07/2020
Argentina
Producto exelente
Me puedo secar el cabello sin que se me produzca manifestacion de electricidad y estatica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-07-18
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SalonDry Pro AC HP4992/00 Secador de cabello
Fecha de uso 2018-07-18