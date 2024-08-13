Afeitado seguro y fácil
Gracias a esta completa afeitadora, podés afeitar todo tu cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto está en el pequeño cabezal de afeitado, el cual corta con rapidez mientras protege la piel. Disfrutá de una sensación de suavidad después de cada uso.
para piernas y cuerpo
Afeitadora de una sola lámina
Funciona con pilas
Disfrutá de un uso cómodo y suave en tu rutina de baño o ducha gracias al mango antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.
Depilate en cualquier lugar con esta afeitadora femenina sin cable.
Lámina hipoalergénica que evita irritaciones y erupciones
4.3
de 5
42
Reseñas
86%
ha recomendado este producto
Agus Turati
13/08/2024
Argentina
Empleado de Philips
Súper recomendable!
[Employee of philipsglobal] Es muy fácil de usar y deja la piel muy suave !! La súper recomiendo.
Ventajas
Fácil uso y limpieza
Contras
Nada !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-13
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-13
Lumon
12/08/2024
Argentina
Empleado de Philips
Muy conforme!
[Employee of philipsglobal] Es muy efectiva, estoy muy conforme con la compra !
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-12
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2024-04-12
MALE KINE
09/08/2024
Argentina
Super Funcional
Es un producto de fácil uso , termina siendo económico
Ventajas
Practicidad , poder usarlo bajo el agua
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2023-07-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo
Date of Use 2023-07-09