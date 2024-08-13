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  • Afeitado seguro y fácil
  • Afeitado seguro y fácil

SatinShave EssentialAfeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

HP6306/00

4.3

| (42) Reseñas | 86% ha recomendado este producto

Afeitado seguro y fácil

Gracias a esta completa afeitadora, podés afeitar todo tu cuerpo de forma rápida, fácil y segura. El secreto está en el pequeño cabezal de afeitado, el cual corta con rapidez mientras protege la piel. Disfrutá de una sensación de suavidad después de cada uso.

Ver todos los beneficios

Afeitado seguro y fácil

  • para piernas y cuerpo

  • Afeitadora de una sola lámina

  • Funciona con pilas

Wet & Dry para usar en la ducha o la bañadera

Wet & Dry para usar en la ducha o la bañadera

Disfrutá de un uso cómodo y suave en tu rutina de baño o ducha gracias al mango antideslizante que permite un uso óptimo en seco y húmedo.

Funciona con pilas

Funciona con pilas

Depilate en cualquier lugar con esta afeitadora femenina sin cable.

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica

Lámina hipoalergénica que evita irritaciones y erupciones

Especificaciones técnicas

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Piezas y accesorios

Opiniones

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4.3

de 5

42

Reseñas

86%

ha recomendado este producto

13/08/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Súper recomendable!

[Employee of philipsglobal] Es muy fácil de usar y deja la piel muy suave !! La súper recomiendo.

Ventajas

Fácil uso y limpieza

Contras

Nada !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-13

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-13

12/08/2024

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Muy conforme!

[Employee of philipsglobal] Es muy efectiva, estoy muy conforme con la compra !

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-12

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2024-04-12

09/08/2024

Argentina

Argentina

Super Funcional

Es un producto de fácil uso , termina siendo económico

Ventajas

Practicidad , poder usarlo bajo el agua

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2023-07-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinShave Essential HP6306/00 Afeitadora eléctrica para uso en seco y húmedo

Date of Use 2023-07-09

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