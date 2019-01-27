Descontinuado
HP6375/00
Un spa en casa
Recortá, modelá y eliminá el vello no deseado del área del cavado para lograr una depilación precisa y tener la piel suave y sedosa.
Recorta, modela,
rasura y depila
Uso en seco y húmedo: puede utilizarse dentro y fuera de la ducha, se enjuaga con agua.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.5
de 5
17
Reseñas
Viicky02
27/01/2019
Argentina
Excelente podructo
Mi único inconveniente es que no se si se consiguen los accesorios ya que por su uso se me rompieron el recortador y la afeitadora, hace más de 5 años que la tengo. El modelo de la depiladora es Bikini Perfect HP6375
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado
julia
20/12/2013
Argentina
conforme!
Excelente producto diseño practico fácil de transportar y buen rendimiento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado
can263
20/12/2013
Argentina
Muy practico y util
Me a resultado de gran utilidad y ademas es muy practico.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/01 Precision trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/01 Precision trimmer