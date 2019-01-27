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Descontinuado

Bikini PerfectRecortador para el cavado

HP6375/00

3.5

| (17) Reseñas

Un spa en casa

Recortá, modelá y eliminá el vello no deseado del área del cavado para lograr una depilación precisa y tener la piel suave y sedosa.

Ver todos los beneficios

Gran precisión y menos irritación

Un spa en casa

  • Recorta, modela,

  • rasura y depila

Peine de iones de plata para una higiene garantizada

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Para usar dentro y fuera de la ducha

Uso en seco y húmedo: puede utilizarse dentro y fuera de la ducha, se enjuaga con agua.

Carga de hasta 60 minutos de duración

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.5

de 5

17

Reseñas

27/01/2019

Argentina

Argentina

Excelente podructo

Mi único inconveniente es que no se si se consiguen los accesorios ya que por su uso se me rompieron el recortador y la afeitadora, hace más de 5 años que la tengo. El modelo de la depiladora es Bikini Perfect HP6375

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado

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Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado

20/12/2013

Argentina

Argentina

conforme!

Excelente producto diseño practico fácil de transportar y buen rendimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/00 Recortador para el cavado

20/12/2013

Argentina

Argentina

Muy practico y util

Me a resultado de gran utilidad y ademas es muy practico.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/01 Precision trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Bikini Perfect HP6375/01 Precision trimmer

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