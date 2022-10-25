Descontinuado
Cuerpo
El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de los pies o rodillas).
Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.
Limpia el recortador rápidamente con el cepillo de limpieza que se suministra.
4.3
de 5
35
Reseñas
91%
ha recomendado este producto
Megomx
25/10/2022
Argentina
Una delineador muy exacto, de muy buena calidad.
Lo recomiendo apta aquellas personas que no les gusta delinear la ceja con pinza o cera, recorta super bien y una se acomoda muy bien con el. También lo uso para bigote me encanta
Ventajas
Ligero y fácil de usar
Contras
La pila es triple A ojala existiera de recarga
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques
Sí, recomiendo este producto
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AgusZubi
15/08/2020
Argentina
Cómodo, práctico y buena calidad
Es un excelente producto, recomiendo totalmente. Práctico, fácil de llevar, te saca de apuros y deja un acabado muy bueno. Buena calidad de los materiales
Ventajas
Diseño cómodo, ligero, buena calidad de materiales, muy útil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques
Mech22
14/08/2020
Argentina
Retocas y quedas perfecta
Es práctico, si quedaron imperfecciones enseguida lo usas, es ideal para usarlo ante alguna eventualidad...lo llevo en el bolso siempre!
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/30 Touch-up pen trimmer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6392/30 Touch-up pen trimmer