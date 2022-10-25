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Descontinuado

Lápiz recortador para retoques

HP6392/00

4.3
| (35) Reseñas | 91% ha recomendado este producto
Piel suave sin importar dónde estés
Siempre suave. Donde y cuando quieras. El nuevo recortador portátil de Philips es una herramienta de belleza discreta con la que podrás eliminar rápida y fácilmente incluso el vello corporal más fino estés donde estés. Incluye un cepillo limpiador para una mayor higiene.
Ver todos los beneficios

Recortador corporal para retoques instantáneos

Piel suave sin importar dónde estés

  • Cuerpo

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

Cabezal de corte de 26 mm para eliminar fácilmente el vello corporal

El cabezal de corte para el vello corporal es perfecto a la hora de realizar retoques rápidos en cualquier parte. El cabezal de corte de 26 mm garantiza un uso rápido y fácil en las zonas pequeñas del cuerpo (como, dedos de los pies o rodillas).

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Tan pequeño que lo puedes llevar a cualquier parte

Es lo suficientemente pequeño como para que quepa en un bolso normal y funciona con pilas; para que te lo puedes llevar donde quieras. Incluye pilas AAA.

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador

Cepillo de limpieza incluido para mantener la higiene del recortador

Limpia el recortador rápidamente con el cepillo de limpieza que se suministra.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.3

de 5

35

Reseñas

91%

ha recomendado este producto

25/10/2022

Argentina

Argentina

Una delineador muy exacto, de muy buena calidad.

Lo recomiendo apta aquellas personas que no les gusta delinear la ceja con pinza o cera, recorta super bien y una se acomoda muy bien con el. También lo uso para bigote me encanta

Ventajas

Ligero y fácil de usar

Contras

La pila es triple A ojala existiera de recarga

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques

15/08/2020

Argentina

Argentina

Cómodo, práctico y buena calidad

Es un excelente producto, recomiendo totalmente. Práctico, fácil de llevar, te saca de apuros y deja un acabado muy bueno. Buena calidad de los materiales

Ventajas

Diseño cómodo, ligero, buena calidad de materiales, muy útil

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6389/00 Lápiz recortador para retoques

14/08/2020

Argentina

Argentina

Retocas y quedas perfecta

Es práctico, si quedaron imperfecciones enseguida lo usas, es ideal para usarlo ante alguna eventualidad...lo llevo en el bolso siempre!

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/30 Touch-up pen trimmer

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP6392/30 Touch-up pen trimmer

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