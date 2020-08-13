Descontinuado
Piernas
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.
Posición de velocidad extra rápida para el vello más fino y las zonas más difíciles de alcanzar
4.6
de 5
25
Reseñas
96%
ha recomendado este producto
popis
13/08/2020
Argentina
Super practico
Producto muy efectivo, excelente durabilidad y costo-beneficio.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Depiladora Satinelle
Sí, recomiendo este producto
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Ale67
11/08/2020
Argentina
Esencial!
Uso Satinel desde mi adolescencia, me facilitó la vida, y ahorré mucho dinero. Es lo más.
Ventajas
Si
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Depiladora Satinelle
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6400/00 Depiladora Satinelle
11/08/2020
Argentina
Calidad excelente
Excelente, hace 8 años que la tengo y funciona como el primer día! La amo!
Ventajas
Excelente calidad y durabilidad
Contras
Con el pasar del tiempo ya han sacado más productos y este quedó viejo al lado de los nuevos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6400 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP6400 Depiladora