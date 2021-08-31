ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Simplemente suave por más tiempo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72Turntable image 73
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo
  • Simplemente suave por más tiempo

Descontinuado

SatinelleDepiladora

HP6403/00

4.4
| (209) Reseñas | 92% ha recomendado este producto
Simplemente suave por más tiempo
Disfrutá de tus piernas suaves durante más tiempo con esta depiladora Philips. Permite eliminar el vello de raíz y ofrece la más avanzada experiencia en eliminación de vello y piernas suaves hasta por cuatro semanas.
Ver todos los beneficios

Depiladora rápida y eficaz

Simplemente suave por más tiempo

  • Satinelle

  • con cabezal de afeitado

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Eficaz sistema de depilación que elimina el vello de raíz

Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas

Mango ergonómico para facilitar el manejo

Mango ergonómico para facilitar el manejo

La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.

Cabezal de afeitado adicional

Cabezal de afeitado adicional

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Encuentra una pieza de repuesto o un accesorio

Ir a piezas y accesorios

Piezas y accesorios

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

209

Reseñas

92%

ha recomendado este producto

31/08/2021

Argentina

Argentina

Urgente

X favor donde consigo el cable ,que se corto. En Junin BS AS no hay

Ventajas

Me encanta

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

14/08/2020

Argentina

Argentina

excelente calidad de producto

lo compre y me facilito un montón las cosas y super suave deja la piel ,de las mejores depiladoras que tengo.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator

13/08/2020

Argentina

Argentina

Es muy preciso y cómodo. Funciona re bien!!

RECOMIENDO. ES UN PRODUCTO MUY ÚTIL Y ESENCIAL EN LA VIDA DE LAS MUJERES.

Ventajas

Sii

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Compact epilator

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Compact epilator

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.