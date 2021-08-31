Descontinuado
Satinelle
con cabezal de afeitado
Esta depiladora, equipada con sistema eficaz de depilación, deja la piel suave y sin vello durante semanas
La forma redondeada se adapta perfectamente a la mano para facilitar la eliminación del vello. Y además, tiene un diseño increíble.
4.4
de 5
209
Reseñas
92%
ha recomendado este producto
Bauti
31/08/2021
Argentina
Urgente
X favor donde consigo el cable ,que se corto. En Junin BS AS no hay
Ventajas
Me encanta
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Kreyes
14/08/2020
Argentina
excelente calidad de producto
lo compre y me facilito un montón las cosas y super suave deja la piel ,de las mejores depiladoras que tengo.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6420/30 Compact epilator
Chessi20
13/08/2020
Argentina
Es muy preciso y cómodo. Funciona re bien!!
RECOMIENDO. ES UN PRODUCTO MUY ÚTIL Y ESENCIAL EN LA VIDA DE LAS MUJERES.
Ventajas
Sii
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Compact epilator
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Essential HP6421/30 Compact epilator