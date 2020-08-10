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Descontinuado

Satinelle IceDepiladora

HP6491/00

4.6

| (5) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips

Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.

Ver todos los beneficios

Hielo y masajes para eliminar el vello con más suavidad

Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips

  • Azul

Aplicador de frío con pulsador

El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.

Cabezal de enfriamiento giratorio

Se adapta al contorno del cuerpo para reducir al máximo el dolor durante la depilación, y enfría la piel de inmediato para brindar una agradable sensación de alivio.

Sistema de masaje integrado

Funciona con un aplicador de frío para ofrecerte una sensación más placentera durante la depilación.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

5

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

Depilacion más suave

Va sacando los los de manera higiénica y segura por el cabezal de cerámica y además calma la irritación con el cabezal de frío.

Ventajas

Te depila y te calma en un solo paso

Contras

Me tengo que acordar de ponerme a enfriar las partes de frio

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

04/08/2020

Argentina

Argentina

Evita el dolor de la Depilacion

No es más un sacrificio la Depilacion, es parte de una rutina, no hay dolor y el vello tarda en crecer

Ventajas

Resultado

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Fecha de uso 2019-08-03

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Fecha de uso 2019-08-03

28/05/2015

Argentina

Argentina

Lo recomiendo es excelente, muy buena calidad!

Es excelente, muy buen producto, me ha durado unos 10 años.. me lo quiero volver a comprar, lo necesito, estoy muy satisfecha, resulto muy bueno! Saludos!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6491/00 Depiladora

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