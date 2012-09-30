Descontinuado
Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips
Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.
Violeta
El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.
Se adapta al contorno del cuerpo para reducir al máximo el dolor durante la depilación, y enfría la piel de inmediato para brindar una agradable sensación de alivio.
Funciona con un aplicador de frío para ofrecerte una sensación más placentera durante la depilación.
4.5
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
VIOLETA
30/09/2012
España
MUY BUENA Y MUY ÚTIL.
Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
lolasi
15/05/2012
España
facil manejo gracias a su mango más delgado
facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora