ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Imagen de un solo producto
  • Imagen de un solo producto

Descontinuado

Satinelle IceDepiladora

HP6493/00

4.5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips

Gracias a las propiedades suavizantes del hielo y a un sistema de masaje integrado, la nueva depiladora Satinelle Ice reduce al máximo la sensación de dolor causada por la depilación. El sistema de discos de cerámica hipoalergénico brinda suavidad a las pieles sensibles.

Ver todos los beneficios

Hielo y masajes para eliminar el vello con más suavidad

Exclusivo sistema de depilación de cerámica de Philips

  • Violeta

Aplicador de frío con pulsador

El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.

Cabezal de enfriamiento giratorio

Se adapta al contorno del cuerpo para reducir al máximo el dolor durante la depilación, y enfría la piel de inmediato para brindar una agradable sensación de alivio.

Sistema de masaje integrado

Funciona con un aplicador de frío para ofrecerte una sensación más placentera durante la depilación.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

30/09/2012

España

España

MUY BUENA Y MUY ÚTIL.

Es el producto necesario, fácil y comodo de usar. Su acabado es excepcional. Imprescindible y muy necesaria.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

15/05/2012

España

España

facil manejo gracias a su mango más delgado

facil manejo, apura mucho y dispone de peine para levantar vello. Unico problema es la limpieza, al no ser desmontable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6493/00 Depiladora

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.