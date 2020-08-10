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Satinelle IceDepiladora

HP6495/00

5

| (2) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Satinelle Ice, edición limitada

La primera depiladora de cerámica con aplicador de frío y sistema masajeador.

Ver todos los beneficios

La depiladora más suave de Philips

Satinelle Ice, edición limitada

  • Blanco

Aplicador de frío premium con cabezal giratorio

Aplicador de frío premium con cabezal giratorio

El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.

Nuevo sistema de depilación de cerámica

El exclusivo material de cerámica y su forma ergonómica permiten que el cabezal de depilación atrape más vello y garantizan una depilación hasta 20% más rápida*. *En comparación con Philips Satin Ice.

Discos hipoalergénicos

El cabezal de depilación hipoalergénico reduce el riesgo de irritaciones en pieles alérgicas y cuida mejor su piel.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 5

2

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

10/08/2020

Argentina

Argentina

excelente producto

me es práctica.la tengo desde que salió. de fácil mantenimiento

Ventajas

fácil. cómoda

Contras

el cable. me gustaría que fuera recargable,pero es lo menos. me gusta mucho

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

23/03/2017

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Producto excelente

Es un excelente producto. No duele al depilar tiene un efecto progresivo debilita el bello de raíz . Tuve este producto por 10 años y nunca tuvo una falla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora

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