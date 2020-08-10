Descontinuado
Satinelle Ice, edición limitada
La primera depiladora de cerámica con aplicador de frío y sistema masajeador.
Blanco
El aplicador de frío exclusivo suaviza la piel y reduce la sensación desagradable de la depilación. Su cabezal giratorio sigue todos los contornos del cuerpo para un enfriamiento óptimo y menos dolor.
El exclusivo material de cerámica y su forma ergonómica permiten que el cabezal de depilación atrape más vello y garantizan una depilación hasta 20% más rápida*. *En comparación con Philips Satin Ice.
El cabezal de depilación hipoalergénico reduce el riesgo de irritaciones en pieles alérgicas y cuida mejor su piel.
5.0
de 5
2
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Ronisa21
10/08/2020
Argentina
excelente producto
me es práctica.la tengo desde que salió. de fácil mantenimiento
Ventajas
fácil. cómoda
Contras
el cable. me gustaría que fuera recargable,pero es lo menos. me gusta mucho
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Barbar3082
23/03/2017
Argentina
Comprador verificado
Producto excelente
Es un excelente producto. No duele al depilar tiene un efecto progresivo debilita el bello de raíz . Tuve este producto por 10 años y nunca tuvo una falla.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle Ice HP6495/00 Depiladora