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Descontinuado

Satinelle Ice PremiumDepiladora

HP6511/00

1.5

| (2) Reseñas

Más suave, más rápido

Los discos cerámicos eliminan el vello de raíz y te aseguran una piel suave y sedosa. Esta depiladora recargable te permite depilarte estés donde estés, en todo momento.

Ver todos los beneficios

Depiladora sin cable con masajeador activo

Más suave, más rápido

  • Inalámbrico

Masaje sónico con aloe vera

Masaje sónico con aloe vera

Estimula la piel de forma suave, reduce al máximo la sensación de tironeo y convierte a la depilación en un proceso más cómodo

Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Depiladora con cabezal lavable para más higiene y fácil limpieza

Discos hipoalergénicos con revestimiento antibacterial

Discos hipoalergénicos con revestimiento antibacterial

El cabezal de la depiladora tiene discos hipoalergénicos que reducen el riesgo de irritación de la piel por alergias

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
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1.5

de 5

2

Reseñas

5
4
3

31/08/2013

Argentina

Argentina

poco uso

hola sinceramente solo pude usar la depi por muy poco tiempo ya que se rempio el cabezal y aunque compre un cabezal philips original para reponer no funciono, lamento no haber podido disfrutar su producto.

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora

11/05/2015

Argentina

Argentina

Los engranajes del cabezal se dañan con facilidad

Los engranajes del cabezal se dañan con facilidad, y no encontre repuesto `para la satinelle masagge premium. Estoy muy desconforme con el producto.

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora

Esta reseña se realizó para Satinelle Ice Premium HP6511/00 Depiladora

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