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Descontinuado

SatinSoftDepiladora

HP6519/01

4

| (16) Reseñas | 81% ha recomendado este producto

Disfruta la suavidad

Depiladora SatinSoft de Philips con el sistema de cuidado de la piel, la protege contra los tirones y aumenta la higiene. Incluye una tapa para áreas sensibles.

Ver todos los beneficios

Depiladora con el sistema Skin Care

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  • Sistema SkinCare

  • Adaptador para zonas sensibles

Cepillo de exfoliación que revela una piel aún más radiante.

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Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La barra de masaje vibratoria estimula tu piel

La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.

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4.0

de 5

16

Reseñas

81%

ha recomendado este producto

2

10/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Hace años que tengo el producto y funciona pefecto!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-10

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buen producto

Muy buena calidad. La tengo hace 6 años y siempre funciona perfecto. Además de que incluye muchos accesorios como cepillo de exfoliación y distintos cabezales.

Ventajas

Buena calidad.

Contras

Hay que usarla enchufada.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-09

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-08-09

18/07/2020

Argentina

Argentina

Fácil de usar y muy eficaz

La uso a menudo,puedo utilizarla sin problemas en varias zonas,no crea irritación,no encarna el pelo al salir y sobre todo lo mas importante que sigue funcionando como el primer día. Me encanta.

Ventajas

M

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora

Fecha de uso 2018-07-17

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