Descontinuado
Disfruta la suavidad
Depiladora SatinSoft de Philips con el sistema de cuidado de la piel, la protege contra los tirones y aumenta la higiene. Incluye una tapa para áreas sensibles.
Sistema SkinCare
Adaptador para zonas sensibles
Diseño exclusivo de Philips que contiene cerdas hipoalergénicas para lograr máxima higiene. Se ajusta perfectamente a la mano para un manejo óptimo en todas las condiciones y se puede usar en seco o en húmedo.
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable.
La depiladora tiene discos en pinza que eliminan suavemente los vellos sin tirar de la piel.
4.0
de 5
16
Reseñas
81%
ha recomendado este producto
Ana06
10/08/2020
Argentina
Excelente producto
Hace años que tengo el producto y funciona pefecto!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/20 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-10
Emilia12
10/08/2020
Argentina
Muy buen producto
Muy buena calidad. La tengo hace 6 años y siempre funciona perfecto. Además de que incluye muchos accesorios como cepillo de exfoliación y distintos cabezales.
Ventajas
Buena calidad.
Contras
Hay que usarla enchufada.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-09
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-09
Giselelizs
18/07/2020
Argentina
Fácil de usar y muy eficaz
La uso a menudo,puedo utilizarla sin problemas en varias zonas,no crea irritación,no encarna el pelo al salir y sobre todo lo mas importante que sigue funcionando como el primer día. Me encanta.
Ventajas
M
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinSoft HP6519/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-07-17