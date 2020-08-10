Descontinuado
En pocos minutos, suavidad que dura semanas
El cabezal extra ancho de SatinPerfect y las pinzas texturizadas eliminan más vello en una sola pasada para ofrecerte la mejor depilación. Si quieres una suavidad increíble que dure hasta cuatro semanas, esta depiladora es ideal para ti.
Un lujo para tus piernas
Las pinzas de cerámica texturadas atrapan hasta el vello más fino entre sus discos de forma eficaz
El cabezal extra ancho de la depiladora atrapa y elimina más vello en una sola pasada y en pocos minutos para ofrecerle una piel suave y resultados duraderos
La delicada barra de masaje vibratoria estimula y calma la piel para que disfrutes de una depilación agradable
4.4
de 5
13
Reseñas
85%
ha recomendado este producto
NadiaPerso
10/08/2020
Argentina
excelente
hace años tengo esta depilatoria y es una maravilla!!! Nunca tuve problemas y deja la piel espectacular luego de la depilación
Ventajas
por supuesto!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-10
Lulita1
04/08/2020
Argentina
Suave de una!
Recomiendo sin duda esta depiladora ya que te deja la piel súper suave, la depiladora es súper cómoda, liviana y el uno mantenimiento que le tengo que hacer es limpiarla bien. No tengo nada para criticarle negativamente
Ventajas
Cómoda, liviana
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-04
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-04
Val81184
02/08/2020
Argentina
Perfecta para usar en cualquier momento del día
Uso desde hace años depiladora eléctrica y ésta me resultó cómoda y práctica, la podía usar en cualquier momento del día. Lástima que se me rompió..
Ventajas
No duele
Contras
Algo frágil
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6570/10 Epilator
Fecha de uso 2018-08-02