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Descontinuado

SatinPerfectDepiladora

HP6577/00

3.8
| (38) Reseñas
Mostrá la perfección de tu piel
La depiladora Philips SatinPerfect y su sistema SkinPerfect elimina incluso los vellos más finos y cortos mientras protege la piel. Usala cómodamente dentro y fuera de la ducha. Incluye un cabezal de depilación con un peine de corte.
Ver todos los beneficios

Depiladora con el sistema SkinPerfect

Mostrá la perfección de tu piel

  • Uso en seco y húmedo

  • con cabezal de afeitado

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Discos de textura cerámica que eliminan hasta los vellos más finos y cortos

Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad

El amplio cabezal de la depiladora cubre más piel en cada pasada

El amplio cabezal de la depiladora cubre más piel en cada pasada

El cabezal de depilación extra ancho elimina los vellos en forma óptima en cada pasada para conseguir resultados suaves y duraderos en minutos.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Los discos en pinza eliminan suavemente los vellos, sin tirar de la piel.

Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 5

38

Reseñas

22/05/2021

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buena depiladora, súper completa. Poder usarla con la piel húmeda cambio mi forma de depilarme.

Ventajas

Muy completa y larga duración de batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora

17/09/2020

Argentina

Argentina

EX CE LEN TE!!!!!!

Hace 8 años que la tengo y siempre a funcionado perfecta, era cargarla y usarla. Ahora se me agotaron las baterías recargables y estoy buscando las especificaciones de las mismas para poder comprarlas y NO las encuentro. EXCELENTE PRODUCTO, 5 estrellas!!!!

Ventajas

5 estrellas en rendimiento y efectividad.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora

Sí, recomiendo este producto

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11/08/2020

Argentina

Argentina

ES FANTÁSTICA

Porque es manuable , fácil de usar y te deja la piel aterciopelada y luminosa. Quisiera una, porque la uso cuando me lo presta mi cuñada.

Ventajas

Porque te depilas y no duele nada, es liviana y te deja la cara hermosa, una seda

Contras

su costo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora

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