Descontinuado
HP6577/00
Uso en seco y húmedo
con cabezal de afeitado
Esta depiladora cuenta con discos de textura cerámica para eliminar hasta los vellos más finos con suavidad
El cabezal de depilación extra ancho elimina los vellos en forma óptima en cada pasada para conseguir resultados suaves y duraderos en minutos.
Esta depiladora cuenta con discos en pinzas suaves para eliminar los vellos sin tirar de la piel.
3.8
de 5
38
Reseñas
Natt0303456
22/05/2021
Argentina
Excelente
Muy buena depiladora, súper completa. Poder usarla con la piel húmeda cambio mi forma de depilarme.
Ventajas
Muy completa y larga duración de batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora
17/09/2020
Argentina
EX CE LEN TE!!!!!!
Hace 8 años que la tengo y siempre a funcionado perfecta, era cargarla y usarla. Ahora se me agotaron las baterías recargables y estoy buscando las especificaciones de las mismas para poder comprarlas y NO las encuentro. EXCELENTE PRODUCTO, 5 estrellas!!!!
Ventajas
5 estrellas en rendimiento y efectividad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
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Maria Ros
11/08/2020
Argentina
ES FANTÁSTICA
Porque es manuable , fácil de usar y te deja la piel aterciopelada y luminosa. Quisiera una, porque la uso cuando me lo presta mi cuñada.
Ventajas
Porque te depilas y no duele nada, es liviana y te deja la cara hermosa, una seda
Contras
su costo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para SatinPerfect HP6577/00 Depiladora
Sí, recomiendo este producto
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