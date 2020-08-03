Descontinuado
Ultra precisa para una piel suave y sedosa
Iníciate en la depilación con el nuevo sistema Philips que elimina hasta los vellos más cortos desde la raíz, dejando la piel suave y sedosa por semanas. Incluye un set de accesorios para que obtengas mejores resultados.
Total Body
con accesorio para el bikini
El accesorio incluido permite colocar la depiladora en la posición correcta y eliminar el vello de forma constante y eficaz. Ofrece más contacto con la piel y la relaja antes de la depilación
Levanta hasta los vellos más cortos y relaja la piel para que disfrutes de una depilación más eficaz y suave.
Diseñado especialmente para pieles sensibles porque permite depilar suavemente las zonas más difíciles
3.6
de 5
21
Reseñas
84%
ha recomendado este producto
Romiai
03/08/2020
Argentina
Recomendada 100%
Es un producto cómodo, versátil que no mancha la piel para depilarnos desde la comodidad de nuestra casa.
Ventajas
Tamaño
Contras
Necesita estar conectada a la electricidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-03
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-03
Carla0003
02/08/2020
Argentina
Genial
Lo recomiendo a pieles sensibles e irritables, como es mi caso , ya que no daña la piel y elimina el bello
Ventajas
Elimina el bello y evita enrojecimiento
Contras
Duele al inicio si nunca usaste depilación eléctrica anteriormente. Pero el uso hace que eso vaya mermando hasta desaparecer
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-02
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-08-02
YESSIKITA
17/07/2020
Argentina
Impecable como el 1er dia de uso
El producto tiene el mismo funcionamiento perfecto desde el 1er dia de uso impecable. Los accesorios ayudan a cada zona y facilitan su uso.
Ventajas
Diseño fino
Contras
En particular nada para mi
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Satinelle HP6609/01 Depiladora
Fecha de uso 2018-07-17