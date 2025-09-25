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Descontinuado

Secador de cabello

HP8100/00

4.7

| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Fácil cuidado para tu cabello

.

Ver todos los beneficios

Secador de pelo compacto de salón

Fácil cuidado para tu cabello

  • 1000 W

1000 W para resultados increíbles

1000 W para resultados increíbles

Este secador de 1000 W crea un flujo de aire óptimo y una suave potencia para que disfrutes de resultados perfectos, todos los días.

Diseño compacto para usar fácilmente

Diseño compacto para usar fácilmente

Esta planchita compacta y ergonómica te ofrece un diseño inteligente y moderno. Es liviana, fácil de usar, compacta y puede guardarse prácticamente en cualquier lugar.

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado más delicado

2 posiciones de velocidad ajustables para un secado más delicado

Secado delicado con 2 posiciones de velocidad ajustables

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

25/09/2025

Argentina

Argentina

17 años de uso sin ninguna falla ☠️

El mejor secador del mundo sin ninguna duda, tengo el mio hace 17 años y funciona perfecto… me lo compraron para mi nacimiento y siegue durando

Ventajas

Siempre que traigo un amigo a casa lo primero que le cuento es de mi secador de 17 años

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8100/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2023-09-24

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8100/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2023-09-24

28/01/2026

Peru

Peru

Es básico 6 duradero

Excelente, tengo el cabello corto y 1000w es suficiente

Esta reseña se realizó para HP8100/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2024-01-28

Esta reseña se realizó para HP8100/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2024-01-28

22/07/2020

Argentina

Argentina

Mi secador de viaje

Buenísimo secador de viaje, potente, transportable. Genial

Ventajas

Todas

Contras

Ninguna

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8100/00 Secador de cabello

Fecha de uso 2018-07-22

Sí, recomiendo este producto

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Fecha de uso 2018-07-22

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