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HP8112/00 Compact Care Hair dryer
Descontinuado
Asistencia
HP8112/00
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Manual del usuario - English (US)
Declaración de conformidad de la UE - English (US)
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¿Está mi moldeador de Philips libre de amianto?
¿Puedo enrollar el cable alrededor de mi moldeador de Philips después de utilizarlo?
¿Cómo se limpia el moldeador Philips?
El moldeador Philips desprende un olor extraño