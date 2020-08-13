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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
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  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
  • Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

Descontinuado

DryCare AdvancedSecador de cabello

HP8233/00

4.5
| (34) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect
Protegé tu pelo y disfrutá al mismo tiempo de un secado rápido. Con múltiples ajustes de velocidad y temperatura. Incluye la función ThermoProtect para lograr un secado rápido a una temperatura constante que protege tu pelo, así como las funciones Ionic Care y TurboBoost.
Ver todos los beneficios

con difusor de masaje y boquilla de 11 mm para dar forma.

Secado rápido a menor temperatura con ThermoProtect

  • ThermoProtect iónico

  • 2200 W

  • Ionic Care

  • Difusor de masaje

Diseño elegante y femenino que enfatiza el rendimiento y la calidad

Diseño elegante y femenino que enfatiza el rendimiento y la calidad

El secador representa un acercamiento moderno y sofisticado al diseño. Sus contornos suaves y fluidos y las proporciones alargadas transmiten sutilmente feminidad mientras que los detalles y los materiales de alta calidad y acabados demuestran el rendimiento superior del producto.

Ajuste de temperatura ThermoProtect

Ajuste de temperatura ThermoProtect

La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.

Potencia profesional de 2200 W para un peinado de peluquería

Potencia profesional de 2200 W para un peinado de peluquería

Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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4.5

de 5

34

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

13/08/2020

Argentina

Argentina

EXCELENTE

AL FIN ENCONTRE UN SECADOR DE CABELLO QUE CUMPLE TODAS MIS EXPECTATIVAS , LIVIANO , POTENTE LO USO TODOS LOS DIAS Y MI CABELLO QUEDA EXCEPCIONAL

Ventajas

TODO

Contras

NADA

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

11/08/2020

Argentina

Argentina

Ideal

Buen tamaño y potencia para el uso en el hogar. Duradero. Lo recomiendo

Ventajas

Practicidad y bajo peso

Contras

No tengo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

11/08/2020

Argentina

Argentina

Práctico

Es un producto práctico, liviano y manejable. La tecnología utilizada ha dejado mejores resultados en mi cabello, comparado con otras marcas usadas.

Ventajas

Liviano y ergonómico

Contras

Hasta ahora nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello

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