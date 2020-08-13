Descontinuado
ThermoProtect iónico
2200 W
Ionic Care
Difusor de masaje
El secador representa un acercamiento moderno y sofisticado al diseño. Sus contornos suaves y fluidos y las proporciones alargadas transmiten sutilmente feminidad mientras que los detalles y los materiales de alta calidad y acabados demuestran el rendimiento superior del producto.
La temperatura ThermoProtect proporciona un ajuste óptimo de calor durante el secado y constituye una protección adicional contra el sobrecalentamiento del pelo. Disfrutá del mismo flujo potente de aire y conseguí resultados óptimos, sin descuidar la salud de tu cabello.
Este secador profesional de 2200 W te ofrece un potente flujo de aire. La increíble combinación de potencia y velocidad seca el pelo de forma más rápida y fácil.
4.5
de 5
34
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
adriana monica
13/08/2020
Argentina
EXCELENTE
AL FIN ENCONTRE UN SECADOR DE CABELLO QUE CUMPLE TODAS MIS EXPECTATIVAS , LIVIANO , POTENTE LO USO TODOS LOS DIAS Y MI CABELLO QUEDA EXCEPCIONAL
Ventajas
TODO
Contras
NADA
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello
Pone
11/08/2020
Argentina
Ideal
Buen tamaño y potencia para el uso en el hogar. Duradero. Lo recomiendo
Ventajas
Practicidad y bajo peso
Contras
No tengo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello
Aries0604
11/08/2020
Argentina
Práctico
Es un producto práctico, liviano y manejable. La tecnología utilizada ha dejado mejores resultados en mi cabello, comparado con otras marcas usadas.
Ventajas
Liviano y ergonómico
Contras
Hasta ahora nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DryCare Advanced BHD290/00 Secador de cabello