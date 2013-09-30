Descontinuado
HP8301/00
Pequeñas dimensiones. Gran rendimiento
Un cabello más liso y brillante puede ser tuyo en minutos, sin importar dónde estés. El nuevo minialisador compacto es un 30% más pequeño que uno estándar, se ajusta a tu bolso y te ayuda a mantener el peinado listo que quieres en cualquier lugar y momento.
Placas cerámicas
Temperatura de 200 °C
Funda de viaje
Gracias a la alta temperatura podés moldear tu cabello como más quieras y lucir un peinado perfecto.
Las placas con revestimiento cerámico evitan que el cabello se dañe al plancharlo.
Opiniones