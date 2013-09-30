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Cable de alimentación de 1,8 m

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Temperatura profesional de 200°C para obtener peinados de peluquería

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Revestimiento cerámico para un deslizamiento ultrasuave

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Las placas con revestimiento cerámico evitan que el cabello se dañe al plancharlo.

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