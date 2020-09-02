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Descontinuado

EssentialPlancha para el pelo

HP8321/00

4.6

| (49) Reseñas | 98% ha recomendado este producto

Cabello liso y brillante más fácil

Placas de cerámica largas con turmalina diseñadas especialmente para un modelado fácil y rápido

Ver todos los beneficios

Cabello liso y brillante más fácil

  • Revestimiento cerámico con turmalina

  • Placas largas de 100 mm

  • 210 °C para modelar el pelo

Placas cerámicas con turmalina

Placas cerámicas con turmalina

Las placas cerámicas con turmalina se deslizan suavemente por el pelo para dar un aspecto brillante y sin frizz.

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Placas largas de 100 mm para lograr un alisado rápido y fácil

Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.

Temperatura de moldeado de 210 °C para un modelado sencillo

Temperatura de moldeado de 210 °C para un modelado sencillo

La alta temperatura te permite cambiar el modelado del pelo para conseguir el aspecto que querés.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

49

Reseñas

98%

ha recomendado este producto

2

02/09/2020

Argentina

Argentina

Funciones increíbles

Es un aparato muy funcional, cumple con su propósito y de muy buena calidad. Excelente para no dañar tanto el pelo y con un acabado satisfactorio

Ventajas

Funcionalidad, propósito

Contras

Manejo del producto

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2019-09-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2019-09-02

11/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente

Muy buen producto. Buen precio y calidad. Recomendable

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2018-08-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2018-08-11

10/08/2020

Argentina

Argentina

Me encanta

super liviana, calienta enseguida y me deja el cabello brilloso a pesar de tenerlo extremadamente dañado por decoloraciones

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2019-07-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo

Date of Use 2019-07-10

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