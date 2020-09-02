Descontinuado
Cabello liso y brillante más fácil
Placas de cerámica largas con turmalina diseñadas especialmente para un modelado fácil y rápido
Revestimiento cerámico con turmalina
Placas largas de 100 mm
210 °C para modelar el pelo
Las placas cerámicas con turmalina se deslizan suavemente por el pelo para dar un aspecto brillante y sin frizz.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el cabello y ayudan a lograr un alisado perfecto de manera más sencilla y en menos tiempo.
La alta temperatura te permite cambiar el modelado del pelo para conseguir el aspecto que querés.
4.6
de 5
49
Reseñas
98%
ha recomendado este producto
Kim euge
02/09/2020
Argentina
Funciones increíbles
Es un aparato muy funcional, cumple con su propósito y de muy buena calidad. Excelente para no dañar tanto el pelo y con un acabado satisfactorio
Ventajas
Funcionalidad, propósito
Contras
Manejo del producto
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2019-09-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2019-09-02
Randalcoco
11/08/2020
Argentina
Excelente
Muy buen producto. Buen precio y calidad. Recomendable
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2018-08-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2018-08-11
mags182
10/08/2020
Argentina
Me encanta
super liviana, calienta enseguida y me deja el cabello brilloso a pesar de tenerlo extremadamente dañado por decoloraciones
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2019-07-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Essential HP8321/00 Plancha para el pelo
Date of Use 2019-07-10