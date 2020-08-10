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Descontinuado

PrestigePlancha para el pelo

HP8361/00

4.6
| (17) Reseñas | 94% ha recomendado este producto
Estilo saludable con cuidado adicional
La plancha para el pelo Prestige de Philips te ofrecen el mejor cuidado y estilo gracias a sus placas de cerámica con queratina y cuidado iónico. Conseguí resultados óptimos y un aspecto brillante mediante sus placas con vibración suave.
Ver todos los beneficios

Estilo saludable con cuidado adicional

  • Placas cerámicas con queratina

  • Placas de vibración

  • Cuidado iónico

  • Temperatura profesional de 230°C

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Placas de cerámica con queratina para un deslizamiento suave y un cabello brillante

Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el pelo para darle un aspecto brillante.

Placas con vibración suave para obtener resultados de modelado óptimos

Placas con vibración suave para obtener resultados de modelado óptimos

Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Emisión activa de iones para un pelo brillante y sin frizz

Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

17

Reseñas

94%

ha recomendado este producto

3
2

10/08/2020

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

Excelente

[Employee of philipsglobal] Esta planchita fue unica en el mundo, nada supera la finalizacion que dejaba en el cabello, sigo buscando donde comprarla porque ya no esta conmigo, la amo y no la cambiaria por ninguna, es excelente, seria muy bueno que volvieran a fabricarla ya que seria la compradora numero 1!!

Ventajas

Excelente finalizacion del planchado, cabello sano siempre y super brillante, excelente tamaño y calidad insuperable

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo

Sí, recomiendo este producto

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05/08/2020

Argentina

Argentina

Un producto con buena calidad

El producto tiene ya varios años de uso y sigue impecable, tanto sus materiales como sus funciones. La posibilidad de graduar la temperatura, la rapidez de su calentamiento, y la posibilidad de guardarlo cerrado. Un estuche que lo enaltece aún más.

Ventajas

Selección de temperatura ideal, práctica, veloz en temperatura.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo

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27/08/2018

Colombia

Colombia

Excelente alisadora

Es una excelente alisadora, tiene muy buena temperatura y la forma de las placas permite hacer diferentes peinados.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello

Sí, recomiendo este producto

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