Descontinuado
Placas cerámicas con queratina
Placas de vibración
Cuidado iónico
Temperatura profesional de 230°C
Las placas cerámicas con queratina se deslizan suavemente por el pelo para darle un aspecto brillante.
Las placas con vibración suave distribuyen el pelo de forma uniforme, a fin de obtener resultados de modelado óptimos para todo el cabello.
Los iones con carga negativa eliminan la electricidad estática, acondicionan el cabello y suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello sin frizz, con un brillo vibrante.
4.6
de 5
17
Reseñas
94%
ha recomendado este producto
Anhya
10/08/2020
Argentina
Empleado de Philips
Excelente
[Employee of philipsglobal] Esta planchita fue unica en el mundo, nada supera la finalizacion que dejaba en el cabello, sigo buscando donde comprarla porque ya no esta conmigo, la amo y no la cambiaria por ninguna, es excelente, seria muy bueno que volvieran a fabricarla ya que seria la compradora numero 1!!
Ventajas
Excelente finalizacion del planchado, cabello sano siempre y super brillante, excelente tamaño y calidad insuperable
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo
VeronicaSoledad4048
05/08/2020
Argentina
Un producto con buena calidad
El producto tiene ya varios años de uso y sigue impecable, tanto sus materiales como sus funciones. La posibilidad de graduar la temperatura, la rapidez de su calentamiento, y la posibilidad de guardarlo cerrado. Un estuche que lo enaltece aún más.
Ventajas
Selección de temperatura ideal, práctica, veloz en temperatura.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Plancha para el pelo
Nia26
27/08/2018
Colombia
Excelente alisadora
Es una excelente alisadora, tiene muy buena temperatura y la forma de las placas permite hacer diferentes peinados.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige HP8361/00 Planchas para el cabello