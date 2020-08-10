Descontinuado
HP8602/00
Armá tus rulos y protegé tu pelo
Rizos y bucles vivos y voluminosos para una apariencia alegre y joven. Ahora es fácil de lograr con la nueva rizadora CurlCeramic con revestimiento protector de cerámica.
Cilindro de 16 mm
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
Con el cilindro de 16 mm de diámetro, podés crear rulos vívidos con movimiento, llenos de vida y curvaturas que te darán un estilo joven y lúdico
El revestimiento protector de cerámica asegura la distribución uniforme del calor, menor daño al cabello y un cabello suave.
La temperatura máxima de 190 °C garantiza resultados óptimos y minimiza el daño capilar.
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4.0
de 5
3
Reseñas
Paulis
10/08/2020
Argentina
Rizador Philips
La buclera es super práctica, y ayuda a mejorar el look de una manera rápida dejando el cabello más prolijo, con rulos más uniformes. Los bucles quedan muy naturales, no quema el pelo.
Ventajas
práctica, fácil de usar
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador
Fecha de uso 2019-08-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador
Fecha de uso 2019-08-10
Flor24
26/07/2020
Argentina
Muy buena
Me gusta mucho. la llevo usando hace 5 años, y sigue funcionando como el primer dia. Me hubiese gustado de incluyeran un guante termico especial para evitar ciertos accidentes al principio.
Ventajas
Calienta relativamente rapido
Contras
Su sistema de piensa es poco util
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador
Fecha de uso 2018-07-26
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-26
Pikii
18/07/2020
Argentina
Rapidez
La buclera calienta rapido. Los bucles que hacen son muy definidos pero son muy chicos. El cilindro debería ser más grande para crear ondas mas naturales.
Ventajas
Rapidez de calentamiento
Contras
Diámetro del cilindro
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador
Fecha de uso 2018-07-18
Esta reseña se realizó para HP8602/00 Rizador
Fecha de uso 2018-07-18