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Descontinuado

Rizador

HP8605/00

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Rulos naturales con protección para el pelo

¿Querés rulos que sean fáciles de manejar y se sientan naturales, sin daños ni sequedad? CurlControl con un tubo de 25 mm para crear rulos naturales cuenta con un revestimiento cerámico protector y ajuste de temperatura variable para adecuar a tu tipo de cabello

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Secá tu cabello con cuidado

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  • Tubo de 25 mm

  • Temperatura de 130 - 200 °C

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Cilindro de 25 mm para obtener rulos naturales

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Con el cilindro de 25 mm de diámetro, podés obtener rulos con estilo y apariencia natural, todo sin casi nada de esfuerzo.

Revestimiento con protección cerámica

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El revestimiento protector de cerámica asegura la distribución uniforme del calor, menor daño al cabello y un cabello suave.

Rueda Rheostat y 8 ajustes de temperatura

La rueda Rheostat con 8 ajustes de temperatura (desde 130 hasta 200 °C) te permite escoger la temperatura que se adapte a tu tipo de cabello

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

17/07/2020

Argentina

Argentina

Rizadora

Exelente!!tengo él cabello muy fino ,por lo tanto se daña fácilmente!! La protección que brinda al cabello es exelente, y muy cómodo para usarla.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8605/00 Rizador

Fecha de uso 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HP8605/00 Rizador

Fecha de uso 2018-07-17

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