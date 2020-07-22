Descontinuado
HP8696/00
Variedad de rulos, cuidado constante
¡Los rulos son para siempre, los rulos son eternos y siempre lo serán! Multi-Curler de Philips te ayuda a crear peinados con onda, desde rulos perfectos y con movimiento a ondas que flotan con naturalidad. Experimentá con tus rulos y cuidá tu cabello al mismo tiempo.
4 accesorios para diferentes estilos
Temperatura de 190 °C
Revestimiento de cerámica
El Multi-curler de Philips incluye: pinza de 16 mm para bucles, accesorio con cepillo para pinza de 16 mm para dar volumen adicional, pinza de 22 mm para rizar y accesorio con cepillo para crear rulos grandes y hermosas ondas.
Revestimiento cerámico protector para un mejor cuidado del cabello.
Temperatura de moldeado de 190 °C que asegura un resultado duradero y disminuye el riesgo de daño al cabello.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
2.3
de 5
3
Reseñas
Lulicar19
22/07/2020
Argentina
Buclera maravillosa
Hermosa buclera, me encanta el diseño, el color, lo lindo que te arma el pelo
Ventajas
Todas, es genial
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
Fecha de uso 2018-07-22
Sí, recomiendo este producto
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Fecha de uso 2018-07-22
Sunny
18/07/2015
Argentina
No tiene instrucciones de uso
Cómo se usa? Las partes plásticas se sueltan (no tienen cómo sostenerse). Publicar instrucciones de uso en el site!!!
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
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silka
09/07/2015
Argentina
No tiene intrucciones de uso
Es realmente una lástima que no acompañe al producto un manual para aprender a usarlo. Sobre todo si es la primera vez que lo usamos, y considerando que no somos peluqueras, deberían acompañar un manual que nos enseñe paso a paso como armar los rulos.
Esta reseña se realizó para HP8696/00 Multi-Curler
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