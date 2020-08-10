Descontinuado
Potencia de 2300W
Motor de CA potente
Alta veloc. aire (hasta 170 km/h)*
Boquilla Style & Protect
El secador de pelo Pro tiene un alto rendimiento con un motor de CA con una velocidad de aire de hasta 170 km/h, que es un 50% más rápido**. Se desarrolló para obtener resultados efectivos y profesionales.
Este secador de pelo profesional de 2300 W crea un flujo de aire muy potente. El resultado de la combinación de potencia y velocidad hace que secar y peinar el cabello sea más fácil y rápido.
Gracias a los iones con carga negativa, se elimina la electricidad estática, se acondiciona el cabello y se suavizan las cutículas para intensificar su brillo. El resultado es un cabello suave, brillante y sin frizz.
4.6
de 5
30
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Paksi
10/08/2020
Argentina
El producto es muy fiel en su funcionamiento
Es excelente producto como todo lo de philips. Es rendidor al máximo excelente calidad. Se lo recomiendo a Alós profesionales exigentes en su calidad de trabajo.
Ventajas
Su funcionamiento y rendimiento
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS910/06 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS910/06 Secador Pro
Zuuarre
18/07/2020
Argentina
Es hermoso! Lo recomiendo!
Cumplio con todas mis espectativas!!! Seca mí pelo, lo deja suave! Me gusto y lo recomiendo! Es muy potente ...
Ventajas
Su potencial en el secado!
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/06 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/06 Secador Pro
Leg82
16/11/2017
Argentina
Parece ser muy bueno. Es una excelente marca
Es una de mis marcas favoritas. Espero que me resulte ese producto como me resultaron los otros de Philips. Un punto a favor de ese producto: la garantía extendida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/06 Secador Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS920/06 Secador Pro
Probado con una boquilla de 6 mm en posición de velocidad 2 y temperatura 2
en comparación con el modelo anterior HP4997