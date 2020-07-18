Descontinuado
HPS930/00
Placas flotantes de titanio
Control preciso, 230 C
Cuidado iónico para cabello brillante
Calentamiento en 10 segundos
Placas profesionales con revestimiento de titanio para lograr la mejor conducción del calor. Este material de las placas de calidad superior es duradero y transfiere el calor rápidamente, lo cual permite un alisado rápido y suave.
Las placas flotantes se mueven cuando se aplica demasiada presión durante el alisado. Esto protege el folículo piloso de daños y, por lo tanto, evita el quiebre y daño general del cabello.
Las placas largas de 100 mm permiten un mejor contacto con el pelo y ayudan a lograr un alisado perfecto en menos tiempo.
4.0
de 5
83
Reseñas
18/07/2020
Argentina
La amé
Me encantó. Es hermosa y te deja divino el pelo rapidísimo!
Ventajas
Todo, es perfecta
Contras
Nada, quizas se salta un poco la pintura del lado de afuera pero nada importante
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/06 Plancha para el pelo Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/06 Plancha para el pelo Pro
DieRo1828
30/05/2018
Argentina
Excelente en todo sentido
Muy buen producto estética y funcionalmente. Totalmente recomendable.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/06 Plancha para el pelo Pro
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HPS930/06 Plancha para el pelo Pro
Lm69
27/08/2018
Colombia
Exelente
Muy buenos resultados,es producto funcional y no maltrata el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Prestige Pro HPS930/00 Planchas para el cabello