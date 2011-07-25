Descontinuado
Para una afeitada al ras
Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest... ¡49 veces! Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplazá los cabezales cada 12 meses.
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
Usá la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y experimentar la fresca sensación de una afeitada en húmedo.
4.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
25/07/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ167/40 cabezales de afeitado
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