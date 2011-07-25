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cabezales de afeitado

HQ167/40

4

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Para una afeitada al ras

Cada año, las cuchillas hacen el recorrido hasta la cima del monte Everest... ¡49 veces! Después de tanto ejercicio, incluso los mejores materiales pueden perder el filo. Para lograr el máximo rendimiento de tu afeitadora, reemplazá los cabezales cada 12 meses.

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Cambiá los cabezales una vez por año para obtener mejores resultados

Para una afeitada al ras

  • Levanta y Corta

  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Uso en húmedo

Uso en húmedo

Usá la afeitadora en la ducha para ahorrar tiempo y experimentar la fresca sensación de una afeitada en húmedo.

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

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25/07/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ167/40 cabezales de afeitado

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