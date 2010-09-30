Descontinuado
Levanta y Corta
3 cabezales
Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave y al ras.
5.0
de 5
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Yoyyoyo
30/09/2010
España
Precio y plazo
Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ177/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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