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cabezales de afeitado

HQ177/40

5
| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto
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Afeitado perfecto y al ras

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  • 3 cabezales

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada suave y al ras.

Para una afeitada más suave y menos irritación de la piel

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Opiniones

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5.0

de 5

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

30/09/2010

España

España

Precio y plazo

Este producto en mi ciudad lo hay solo en 2 ó 3 sítios mas caro y no en stock. En este caso la tienda online es mas rápida y económica que la compra tradicional. Buena experiencia.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ177/40 cabezales de afeitado

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