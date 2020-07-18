Descontinuado
Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada más al ras.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada flexible y más suave.
Alineá las cuchillas de tu afeitadora Philips cerca de tu rostro para una afeitada al ras.
4.7
de 5
6
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
jmpram
18/07/2020
Argentina
HQ6695 cumple duradera
La tengo hace más de 10 años y sigue funcionando bien. Cumple con el objetivo de afeitar al ras. No tira el pelo.sencilla otro eficaz
Ventajas
Sencillez, acabado
Contras
Alguna vez me generó irritación
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
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Irish
05/02/2017
Argentina
Excelente motor y calidad de terminación.
La tengo desde hace más de 8 años. Sólo le cambie los cabezales una vez. Anda de maravillas y la llevo a todos lados. Liviana y fácil de usar, con mínimo mantenimiento.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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FasterBlue
16/01/2017
Argentina
Increíble practicidad y durabilidad
Producto muy práctico y de alto rendimiento. Hace 8 años que lo uso con el cuidado indicado en el manual y me ha dado una prestación excelente. Lo recomiendo sin lugar a dudas.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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