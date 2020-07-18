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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ6645/16

4.7
| (6) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Una afeitada al ras
HQ6645 está diseñada para ofrecer una afeitada cómoda y al ras por menos costo. El sistema Reflex Action se combina con la tecnología Super Lift & Cut y garantiza una afeitada cómoda y al ras
Ver todos los beneficios

Una afeitada al ras

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada más al ras.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada flexible y más suave.

Cabezales flotantes individuales

Cabezales flotantes individuales

Alineá las cuchillas de tu afeitadora Philips cerca de tu rostro para una afeitada al ras.

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Opiniones

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4.7

de 5

6

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

18/07/2020

Argentina

Argentina

HQ6695 cumple duradera

La tengo hace más de 10 años y sigue funcionando bien. Cumple con el objetivo de afeitar al ras. No tira el pelo.sencilla otro eficaz

Ventajas

Sencillez, acabado

Contras

Alguna vez me generó irritación

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

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05/02/2017

Argentina

Argentina

Excelente motor y calidad de terminación.

La tengo desde hace más de 8 años. Sólo le cambie los cabezales una vez. Anda de maravillas y la llevo a todos lados. Liviana y fácil de usar, con mínimo mantenimiento.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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16/01/2017

Argentina

Argentina

Increíble practicidad y durabilidad

Producto muy práctico y de alto rendimiento. Hace 8 años que lo uso con el cuidado indicado en el manual y me ha dado una prestación excelente. Lo recomiendo sin lugar a dudas.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6645/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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