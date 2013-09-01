Descontinuado
Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada más al ras.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada flexible y más suave.
Alineá las cuchillas de tu afeitadora Philips cerca de tu rostro para una afeitada al ras.
3.7
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
dsuffolk
01/09/2013
Argentina
muy buena
muy noble en toda sus prestaciones, espero que los modelos actuales tengan las mismas o mejores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver
Sí, recomiendo este producto
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argunova
12/12/2013
España
SENCILLA Y MANEJABLE
Fue la primera maquinilla que le regalamos a mi hijo, ahora tiene 21 años, por lo que buscamos algo cómodo y fácil de usar, a la vez que económico pero de buena calidad. Ha demostrado ser una elección perfecta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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JorgeMJ
22/11/2015
España
Básica, fácil de usar, gama media.
Hace su función nada destacable salvo la simplicidad de uso y limpieza. Lo de la batería se ha quedado atrás con diferencia. Tiempo de carga 8 horas frente a 1 hora de las nuevas de ahora. No sabes cuando se ha terminado de cargar la batería, el piloto de corriente siempre está encendido y parece que no corta nunca de cargar la batería estropeando así la vida de la pila interior.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
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