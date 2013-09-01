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  • Una afeitada al ras
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica

HQ6695/16

3.7
| (3) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Una afeitada al ras
El modelo HQ6695 está diseñado para ofrecerte una afeitada cómoda y al ras a un precio accesible. El sistema Reflex Action y la tecnología Super Lift & Cut te garantizan una afeitada cómoda y al ras.
Ver todos los beneficios

Una afeitada al ras

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de tu afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir una afeitada más al ras.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada flexible y más suave.

Cabezales flotantes individuales

Cabezales flotantes individuales

Alineá las cuchillas de tu afeitadora Philips cerca de tu rostro para una afeitada al ras.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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3.7

de 5

3

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
1

01/09/2013

Argentina

Argentina

muy buena

muy noble en toda sus prestaciones, espero que los modelos actuales tengan las mismas o mejores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Electric shaver

Sí, recomiendo este producto

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12/12/2013

España

España

SENCILLA Y MANEJABLE

Fue la primera maquinilla que le regalamos a mi hijo, ahora tiene 21 años, por lo que buscamos algo cómodo y fácil de usar, a la vez que económico pero de buena calidad. Ha demostrado ser una elección perfecta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6695/16 Afeitadora eléctrica

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22/11/2015

España

España

Básica, fácil de usar, gama media.

Hace su función nada destacable salvo la simplicidad de uso y limpieza. Lo de la batería se ha quedado atrás con diferencia. Tiempo de carga 8 horas frente a 1 hora de las nuevas de ahora. No sabes cuando se ha terminado de cargar la batería, el piloto de corriente siempre está encendido y parece que no corta nunca de cargar la batería estropeando así la vida de la pila interior.

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