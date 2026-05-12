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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6940/16

4.5
| (16) Reseñas | 100% ha recomendado este producto
Afeitada al ras, incluso en el cuello
Una afeitada cómoda y al ras por un precio asequible. El sistema Reflex Action de la afeitadora Philips se combina con la tecnología Super Lift & Cut y te garantizan una afeitada cómoda y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas CloseCut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • Solo para uso con cable

Tecnología Super Lift & Cut

Tecnología Super Lift & Cut

El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.

Cabezales reemplazables

Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.

Sistema Reflex Action

Sistema Reflex Action

Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 5

16

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

12/05/2026

Argentina

Argentina

Cuchillas excelentes

Creo que la compre en 2012 y hoy en 2026 la sigo utilizando y no solo eso nunca le cambie los cabezales de las cuchillas, solo la parte de afuera que con el tiempo se fueron rompiendo. Excelente producto y mi barba es muy dura y todos los días crece.

Ventajas

Si

Contras

No

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Date of Use 2012-03-10

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Date of Use 2012-03-10

13/08/2020

Argentina

Argentina

Excelente producto

Es excelente. Me la autoregale para el dia del padre y hasta ahora no me decepcionó nunca, tiene muy buen aguante de la bateria y ni te daña en lo mas minimo

Ventajas

Buen corte y nada de daño

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

10/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buen producto!

Excelente producto, mucho mejor de lo que uno espera. Confiando siempre en la calidad de Philips.

Ventajas

Práctico y efectivo

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver

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