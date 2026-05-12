Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
Solo para uso con cable
El sistema de doble cuchilla de esta afeitadora eléctrica levanta el vello y lo corta al ras.
Para un máximo rendimiento, sustituya los cabezales de la afeitadora Philips cada dos años por HQ55.
Se adapta perfectamente a las curvas del rostro y el cuello.
4.5
de 5
16
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
12/05/2026
Argentina
Cuchillas excelentes
Creo que la compre en 2012 y hoy en 2026 la sigo utilizando y no solo eso nunca le cambie los cabezales de las cuchillas, solo la parte de afuera que con el tiempo se fueron rompiendo. Excelente producto y mi barba es muy dura y todos los días crece.
Ventajas
Si
Contras
No
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Date of Use 2012-03-10
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Date of Use 2012-03-10
Joaco888
13/08/2020
Argentina
Excelente producto
Es excelente. Me la autoregale para el dia del padre y hasta ahora no me decepcionó nunca, tiene muy buen aguante de la bateria y ni te daña en lo mas minimo
Ventajas
Buen corte y nada de daño
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Osqui6679
10/08/2020
Argentina
Muy buen producto!
Excelente producto, mucho mejor de lo que uno espera. Confiando siempre en la calidad de Philips.
Ventajas
Práctico y efectivo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6940/16 Dry electric shaver