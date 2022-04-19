Descontinuado
Philips, la marca número 1 en afeitado eléctrico del mundo¹
Flex & Float con cabezales CloseCut
Sólo para uso con cable
Cortapatillas desplegable
Las cuchillas CloseCut están diseñadas para ser precisas y proporcionarte una afeitada al ras y confiable todo el tiempo. Las duraderas cuchillas autoafilables no se quitan, lo que garantiza que sean siempre efectivas y rápidas.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave.
Funcionamiento con cable para un afeitado seguro con el que siempre podrás contar.
4.0
de 5
188
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Aleman Negro
19/04/2022
Argentina
Comprador verificado
El producto evaluado cumple ampliamente
Las funciones son innumerables, satisfacen todas las necesidades, y el diseño de la interface de manejo es excelente, con multiples atajos para facilitar los usos frecuentes
Ventajas
Calidad y funciones
Contras
Aconsejo un manual rapido de una carilla para dejar junto al equipo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6907/16 afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6907/16 afeitadora eléctrica en seco
ibarradg
03/08/2020
Argentina
Afeitadora al seco
Es un producto util, te ahorras mucho dinero al largo plazo en no comprar afeitadoras manuales
Ventajas
Te ahorras mucho dinero a largo plazo en comprar afeitadoras manuales a parte que no te cortas en el afeitado
Contras
El cable debe ser un poco mas largo
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6906/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6906/16 Afeitadora eléctrica en seco
tokopampa
06/02/2020
Argentina
Comprador verificado
Excelente
Excelente, practico y confiable. Deberia ser accesible conseguir las cuchillas nuevas.
Ventajas
Sencilla y muy durable.
Contras
Conseguir las cuchillas nuevas
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6998/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6998/16 Afeitadora eléctrica en seco