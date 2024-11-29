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  • Afeitada al ras, incluso en el cuello
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Descontinuado

Shaver series 3000Afeitadora eléctrica en seco

HQ6990/16

3.9
| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

1 premio

Afeitada al ras, incluso en el cuello
Un afeitado cómodo, al ras y a un precio razonable. El sistema Flex & Float se combina con las cuchillas Lift & Cut y garantizan un afeitado cómodo y al ras.
Ver todos los beneficios

Cuchillas Lift & Cut

Afeitada al ras, incluso en el cuello

  • Flex & Float y cabezales CloseCut

  • 35+ min de uso sin cable/1 h de carga

  • Cortapatillas desplegable

Las cuchillas Lift & Cut levantan el vello para lograr una afeitada más al ras

El sistema Lift & Cut con doble cuchilla levanta el vello para un corte cómodo.

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Flex & Float se ajusta a las curvas del cuello y el rostro

Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Más de 35 minutos de afeitado, 1 hora de carga

Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conéctalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image AWARD-612375

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

1

29/11/2024

Chile

Chile

ES MARAVILLOSA, NO DEJEN DE VENDERLA

Tenho la mia hace unos 20 años y jamas ha fallado, nunca le he cambiado la batería y jamás le he cambiado las cuchillas. He viajado a otros paises y se adapta sola el voltaje. Aun la uso y es lo mejor de lo mejor, apenas se han borrado un poco las letras de la marca

Ventajas

PARECE QUE ES ETERNA

Contras

NADA. Es perfecta y me encanta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver

10/08/2019

España

España

Producto excelente por su robustez y rendimiento.

Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica

20/08/2017

España

España

Comprador verificado

Gran Afeitadora a buen precio

Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco

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