Descontinuado
Flex & Float y cabezales CloseCut
35+ min de uso sin cable/1 h de carga
Cortapatillas desplegable
El sistema Lift & Cut con doble cuchilla levanta el vello para un corte cómodo.
Se adapta automáticamente a las curvas del rostro y el cuello, para una afeitada más suave
Obtendrás más de 35 minutos de tiempo de uso, que corresponden a 14 afeitadas después de cargarlo por 1 hora. Conéctalo 3 minutos y obtendrás suficiente energía para una afeitada.
Premios
3.9
de 5
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
@henso_jutsu
29/11/2024
Chile
ES MARAVILLOSA, NO DEJEN DE VENDERLA
Tenho la mia hace unos 20 años y jamas ha fallado, nunca le he cambiado la batería y jamás le he cambiado las cuchillas. He viajado a otros paises y se adapta sola el voltaje. Aun la uso y es lo mejor de lo mejor, apenas se han borrado un poco las letras de la marca
Ventajas
PARECE QUE ES ETERNA
Contras
NADA. Es perfecta y me encanta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Dry electric shaver
Santi1905
10/08/2019
España
Producto excelente por su robustez y rendimiento.
Llevo con ella más de 6 años y hace un mes le he cambiado los cabezales aprovechando una oferta en la tienda philips online. La batería sigue rindiendo bastante bien. Increible su robustez, facil limpieza y uso. La recomiendo al 100 por 100 y la seguiré usando mientras funcione.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 6000 series HQ6990 Afeitadora eléctrica
tonitiko
20/08/2017
España
Comprador verificado
Gran Afeitadora a buen precio
Gran máquina de afeitar eléctrica, hace muy poco ruido, se adapta perfectamente con los cabezales y puedes usarla con o sin cable gracias a su batería.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Shaver series 3000 HQ6990/16 Afeitadora eléctrica en seco