Descontinuado
HQ8/50
Descontinuado
Prefiera la serie SH50
Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.
La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.
Los cabezales de la rasuradora Philips se adaptan a la piel y permiten que haya un contacto suave para una afeitada más cómoda.
3.4
de 5
9
Reseñas
Juanmad
03/02/2011
España
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado
Sí, recomiendo este producto
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Queconazo
22/11/2010
España
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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IvanB89
26/09/2018
Argentina
Suficiente
Los cabezales que vinieron con la máquina los usé por más de dos años, compré un repuesto y está por cumplir los dos años, parece que van a durar lo que deben.
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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