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Descontinuado

cabezales de afeitado

HQ8/50

3.4
| (9) Reseñas
Para una afeitada al ras
En dos años, los cabezales de tu afeitadora cortan 9 millones de vellos de la cara. Sustituye los cabezales de la afeitadora para que vuelva a rendir al 100%.
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Para una afeitada al ras

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Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Tecnología de afeitado Super Lift & Cut con sistema de doble cuchilla

Sistema de doble cuchilla de la afeitadora Philips: la primera cuchilla levanta y la segunda corta, para conseguir un afeitado al ras y cómodo.

Sistema de corte de precisión

Sistema de corte de precisión

La afeitadora Philips tiene cabezales ultra finos con ranuras para afeitar los pelos largos y orificios para afeitar la barba más corta.

Cómodos cabezales de afeitado

Cómodos cabezales de afeitado

Los cabezales de la rasuradora Philips se adaptan a la piel y permiten que haya un contacto suave para una afeitada más cómoda.

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.4

de 5

9

Reseñas

2

03/02/2011

España

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Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para HQ8/40 cabezales de afeitado

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22/11/2010

España

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26/09/2018

Argentina

Argentina

Suficiente

Los cabezales que vinieron con la máquina los usé por más de dos años, compré un repuesto y está por cumplir los dos años, parece que van a durar lo que deben.

Sí, recomiendo este producto

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