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Daily Collection Licuadora manual
Descontinuado
Asistencia
HR1341/00
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User Manual Philips Daily Collection Hand blender
El Mixer Philips combina una potencia de 300 W con cuchillas doble acción para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.
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¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo sustituir la unidad de cuchillas de la batidora de mano de Philips?
¿Puedo picar cubitos de hielo con mi batidora de mano de Philips?
¿Puedo echar líquidos hirviendo en mi jarra de la batidora Philips?
¿Puedo dejar mi batidora de mano Philips encendida permanentemente?
La batidora de mano Philips no bate como debería