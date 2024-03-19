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Daily Collection Licuadora manual

Descontinuado

Asistencia

Daily CollectionLicuadora manual

HR1341/00

Daily Collection Licuadora manual

Descontinuado

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Manuales y documentación

User Manual Philips Daily Collection Hand blender

  • PDF archivo, 259.1 kB
  • 19 March 2024

El Mixer Philips combina una potencia de 300 W con cuchillas doble acción para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Preparar comidas caseras, sanas y ricas nunca fue tan fácil.

  • PDF archivo
  • 31 March 2024

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