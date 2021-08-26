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        Reseñas

        2

        26/08/2021

        España

        España

        Comprador verificado

        Muy práctica

        Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano

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        15/02/2014

        España

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        MUY BUENA RELACION CALIDAD PRECIO

        LA VERDAD ME SORPRENDE LA BUENA CALIDAD POR TAN POCO PRECIO. MUY ACONSEJABLE PARA EL HOGAR, SIN ABUSAR DE EL

        Sí, recomiendo este producto

        Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1607/00 Batidora de mano

        Sí, recomiendo este producto

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        04/12/2013

        España

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        Producto indispensable

        En cualquier cocina no debería faltar una batidora. Esta es muy sencilla en uso y muy eficiente. En mi caso tendré que pasarme a otra con más accesorios ya que cada evez me animo más con platos más elaborados. Las he visto con muy buena pinta!

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        Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1604/00 Batidora de mano

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