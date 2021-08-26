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de 5
9
Reseñas
mguarchetti
26/08/2021
España
Comprador verificado
Muy práctica
Es práctica y sencilla, funciona muy bien, cómoda y eficiente.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1600/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
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juanagra77
15/02/2014
España
MUY BUENA RELACION CALIDAD PRECIO
LA VERDAD ME SORPRENDE LA BUENA CALIDAD POR TAN POCO PRECIO. MUY ACONSEJABLE PARA EL HOGAR, SIN ABUSAR DE EL
Sí, recomiendo este producto
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Sí, recomiendo este producto
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Santander39
04/12/2013
España
Producto indispensable
En cualquier cocina no debería faltar una batidora. Esta es muy sencilla en uso y muy eficiente. En mi caso tendré que pasarme a otra con más accesorios ya que cada evez me animo más con platos más elaborados. Las he visto con muy buena pinta!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1604/00 Batidora de mano
Sí, recomiendo este producto
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