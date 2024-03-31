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El mixer de Philips utiliza una potencia de 300 W y una cuchilla de doble acción para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Prepare sus comidas como más le gusta.
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¿Pueden dañar los ingredientes duros mi batidora de mano de Philips?
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La batidora de mano Philips no bate como debería