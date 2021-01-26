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Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1363/00

4.6
| (96) Reseñas | 97% ha recomendado este producto
Disfrute de excelentes comidas caseras en cuestión de segundos
La batidora de mano de Philips utiliza una potencia de 600 W y una cuchilla de doble acción para obtener resultados perfectos en cuestión de segundos. Preparar comidas caseras sanas y ricas nunca fue tan fácil.
Ver todos los beneficios

Licuadora con cuchillas doble acción

Disfrute de excelentes comidas caseras en cuestión de segundos

  • 600 W

  • Varilla de plástico

  • Picadora y 1 accesorio

Barra plástica extraíble

Cuchilla de doble acción

Cuchilla de doble acción

La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.

Empuñadura y botones de tacto suave

La empuñadura y los botones de tacto suave brindan comodidad cuando se utiliza el producto.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.6

de 5

96

Reseñas

97%

ha recomendado este producto

2

26/01/2021

Argentina

Argentina

Super práctico y fácil uso

Me gusta todo, me quedo probar el accesorio del batidor pero no estaba incluido en este kit.

Ventajas

Practicidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-07-26

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-07-26

12/08/2020

Argentina

Argentina

Muy buena

Me encanto la utilizo mucho en la cocina y no me trajo ningun problema, es muy util y ni ocupa espacio, buena calidad.

Ventajas

Utilidad

Contras

Poca variedad de colores

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-02-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-02-11

11/08/2020

Argentina

Argentina

El producto es excelente y cumple su función

Me pareció excelente sus prestaciónes y la facilidad de uso. Tambien los elementos que trae como el vaso picador son muy útiles. Quizas deberia ser inhalambrica para ser perfecta pero realmente me parecio una gran compra y no tan costosa

Ventajas

Facilidad de uso y potencia

Contras

No ser inhalambrico y este modelo no traer batidor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-07-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual

Date of Use 2020-07-11

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