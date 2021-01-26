Descontinuado
600 W
Varilla de plástico
Picadora y 1 accesorio
La cuchilla de doble acción de la batidora de varilla de Philips corta de forma horizontal y vertical.
La empuñadura y los botones de tacto suave brindan comodidad cuando se utiliza el producto.
4.6
de 5
96
Reseñas
97%
ha recomendado este producto
Flor2304
26/01/2021
Argentina
Super práctico y fácil uso
Me gusta todo, me quedo probar el accesorio del batidor pero no estaba incluido en este kit.
Ventajas
Practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-07-26
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-07-26
rome20
12/08/2020
Argentina
Muy buena
Me encanto la utilizo mucho en la cocina y no me trajo ningun problema, es muy util y ni ocupa espacio, buena calidad.
Ventajas
Utilidad
Contras
Poca variedad de colores
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-02-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-02-11
vicentico
11/08/2020
Argentina
El producto es excelente y cumple su función
Me pareció excelente sus prestaciónes y la facilidad de uso. Tambien los elementos que trae como el vaso picador son muy útiles. Quizas deberia ser inhalambrica para ser perfecta pero realmente me parecio una gran compra y no tan costosa
Ventajas
Facilidad de uso y potencia
Contras
No ser inhalambrico y este modelo no traer batidor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-07-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1363/00 Licuadora manual
Date of Use 2020-07-11