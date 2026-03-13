ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Pure Essentials Collection Licuadora manual

Descontinuado

Asistencia

Pure Essentials CollectionLicuadora manual

HR1372/90

Pure Essentials Collection Licuadora manual

Descontinuado

Ir a la tienda

Inicia sesión o crea una cuenta

Registra tu producto

Tendrás acceso inmediato a manuales, asistencia a medida y mucho más. Además, es fácil y rápido.

Registrarme

Manuales y documentación

User Manual Philips Pure Essentials Collection Hand blender - English (US)

  • PDF archivo, 3.5 MB
  • 13 March 2026

Una buena comida casera es el mejor plato de cualquier cocinero. Pero no es necesario ser un chef profesional para prepararla. Con el nuevo mixer Philips, podrá elaborar platos del mejor nivel en su propia cocina con facilidad y rapidez.

  • PDF archivo
  • 19 October 2026

Preguntas frecuentes

Solución de problemas