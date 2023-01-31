450 W
1,5 L
Recipiente de plástico
2 hojas
Recipiente grande de 0,7 L con un volumen utilizable de 0,5 L.
Fácil de usar con solo presionar hacia abajo.
4.4
de 5
51
Reseñas
90%
ha recomendado este producto
Fer_627
31/01/2023
Argentina
Comprador verificado
El mejor regalo que me hicieron!
Mi reseña va a parecer paga pero juro que no lo es! Jaja! Pedi un pequeño electrodomésticos para navidad que me haga ahorrar tiempo (porque en mi casa yo me encargo de cocinar todos los dias). Y lo conseguí! Ahora corto en trozos la cebolla y la pongo en esta maquinita para que las corte y encima salen todos los trocitos iguales. Lo mismo con la zanahoria! El queso igual. Le puse queso sardo y quedó rayado como los que vienen en paquetitos. Ya no rayo mas con la mano, no me ensucio mas. (Hice guacamole también trozando todo acá: tomate, cebolla. Y con la otra cuchilla hice la salsa con la palta). De verdad que lo recomiendo un 100%.
Ventajas
Los cortes parejos, fácil de limpiar y no hay que hacer fuerza para que funcione.
Contras
Dice que troza tomates pero en realidad los destruye y hay que poner trozos muy chicos de alimentos.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Majobaridon
14/10/2021
Argentina
Exelente producto!
La amo! La vengo usando hace 4 meses casi todos los días. La uso para picar cebolla, morron y también pico el ajo con la otra cuchilla. Una genialidad, me simplifica mucho a la hora de cocinar.
Ventajas
Pica en trocitos y no muele
Contras
No le encontré contras. Es ideal para el uso que le quería dar.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
Cuervo14
11/08/2020
Argentina
El producto es muy práctico
Muy útil para picar vegetales, quesos, nueces, etc., en pocos segundos. Fácil de usar y limpiar.
Ventajas
Resume el trabajo de preparación de las comidas
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR2505/00 OnionChef
