Descontinuado
Prepare fácilmente comidas caseras
El mixer Philips con base, recipiente y tamiz ayuda a preparar exquisitas tortas, pasteles y pan. Con un potente motor de 300 W, 5 velocidades, accesorios para batir y dos recipientes, ahora batir es fácil y divertido.
300 W
5 velocidades
Tamiz vibrador
Un par de varillas para batir y ganchos para amasar de acero inoxidable en su batidora Philips, para que pueda batir, mezclar y amasar todas sus recetas perfectamente.
Clip para guardar cables para mantener su cocina ordenada.
4.3
de 5
3
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
Picu78
01/08/2020
Argentina
El producto es muy cómodo
Es muy útil para utilizarla mientras vas preparando el resto de la receta. Super cómoda
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base
Date of Use 2019-08-01
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base
Date of Use 2019-08-01
Lulicar19
25/07/2020
Argentina
Comida batidora, con base
Potente batidora con 5 velocidades y base, genial para preparaciones de largo tiempo, ejemplo merengues, viene con varios ganchos.
Ventajas
La base, las diferentes velocidades, los ganchos
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base
Date of Use 2018-07-25
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base
Date of Use 2018-07-25
SUGU
18/08/2013
Argentina
características batidora
Es mi segunda batidora PHILIPS, la busque en Buenos Aires, después de 30 anos de poseer otra de la misma marca. El uso que le di fue regular a poco, pero rindió. Mi actual batidora, ya no es amasadora. La tuve que comprar en Uruguay ya que en Argentina no existe. Esta nueva es mas estética pero no posee paletas para amasado. Igual funciona con las antiguas. Para mi poco uso domestico es muy buena.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para HR1566/04 Batidoras con base