Descontinuado
550 W, varilla de plástico
ProMix
1 velocidad
Philips ProMix, desarrollada en conjunto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, es una exclusiva tecnología avanzada que utiliza una forma triangular determinada para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más rápido y uniforme.
Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.
Un solo interruptor para un uso fácil.
3.9
de 5
89
Reseñas
83%
ha recomendado este producto
Ferchanga02
02/07/2021
Argentina
Práctica y fácil de usar
Realiza muchas cosas, y con menos espacio que los artefactos tradicionales.
Ventajas
Practicidad
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/04 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/04 Licuadora manual
Adri:)
02/01/2021
Argentina
Comprador verificado
recomendadìsima
Recomendado para uso doméstico/familiar. Muy amigable, fácil de usar y de lavar. Liviana y versátil
Ventajas
fácil de usar y de lavar, liviana y pràctica
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual
Dario87
10/08/2020
Argentina
Gran potencia para triturar y durabilidad
Compramos esta licuadora porque mi suegra tiene la misma hace 7 años. Tuvimos de otras marcas con menos potencia, y realmente se nota la diferencia en calidad y tiempo al licuar o triturar. Además tiene 2 años de garantía. Recomiendo que si vas a picar comida muy dura, se corte previamente en pedazos chicos para no forzarla o evitar posibles atascos.
Ventajas
Rapidez para licuar-triturar.Tamaño correcto.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual