ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

Todas las series

  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
  • Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil

Descontinuado

Daily CollectionLicuadora manual

HR1600/00

3.9
| (89) Reseñas | 83% ha recomendado este producto
Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil
La licuadora manual Daily Collection de Philips combina un motor de 550 W con un pie batidor de diseño exclusivo para obtener exquisitas sopas, purés y batidos. Preparar comida sana nunca había sido tan fácil.
Ver todos los beneficios

Para sopas, purés y batidos perfectamente licuados

Ahora preparar comida saludable en casa es más fácil

  • 550 W, varilla de plástico

  • ProMix

  • 1 velocidad

Mezclado y flujo de alimentos óptimo

Mezclado y flujo de alimentos óptimo

Philips ProMix, desarrollada en conjunto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, es una exclusiva tecnología avanzada que utiliza una forma triangular determinada para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para obtener un mezclado más rápido y uniforme.

Sistema de liberación con 2 botones para quitar la varilla de mezclado

Sistema de liberación con 2 botones para quitar la varilla de mezclado

Con el sistema de liberación de 2 botones de la batidora de mano de Philips, es fácil quitar la varilla de mezclado para facilitar la limpieza.

Un solo interruptor

Un solo interruptor

Un solo interruptor para un uso fácil.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.9

de 5

89

Reseñas

83%

ha recomendado este producto

02/07/2021

Argentina

Argentina

Práctica y fácil de usar

Realiza muchas cosas, y con menos espacio que los artefactos tradicionales.

Ventajas

Practicidad

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/04 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1366/04 Licuadora manual

02/01/2021

Argentina

Argentina

Comprador verificado

recomendadìsima

Recomendado para uso doméstico/familiar. Muy amigable, fácil de usar y de lavar. Liviana y versátil

Ventajas

fácil de usar y de lavar, liviana y pràctica

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual

10/08/2020

Argentina

Argentina

Gran potencia para triturar y durabilidad

Compramos esta licuadora porque mi suegra tiene la misma hace 7 años. Tuvimos de otras marcas con menos potencia, y realmente se nota la diferencia en calidad y tiempo al licuar o triturar. Además tiene 2 años de garantía. Recomiendo que si vas a picar comida muy dura, se corte previamente en pedazos chicos para no forzarla o evitar posibles atascos.

Ventajas

Rapidez para licuar-triturar.Tamaño correcto.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Daily Collection HR1317/06 Licuadora manual

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.