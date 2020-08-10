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  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar
  • Licuadora manual potente y fácil de controlar

Descontinuado

Avance CollectionMixer

HR1673/90

4.4
| (14) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

1 premio

Licuadora manual potente y fácil de controlar
Potente licuadora manual Philips con motor de 800 W, tecnología de mezclado Promix y botón SpeedTouch para un control intuitivo: cuanto más presione, más potencia. Con esta licuadora manual obtendrá resultados frescos como a usted le gusta.
Ver todos los beneficios

Prepare una gran variedad de comidas a su manera con SpeedTouch

Licuadora manual potente y fácil de controlar

  • 800 W, SpeedTouch con función turbo

  • Tecnología de titanio ProMix

  • Mezcla 2 veces más fina*

  • Hasta un 50 % más rápida*

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Óptimo flujo de alimentos y rendimiento de mezclado

Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.

Potente motor de 800 W para obtener excelentes resultados de licuado

Potente motor de 800 W para obtener excelentes resultados de licuado

Motor potente y confiable de 800 W que puede manejar una gran variedad de accesorios para permitir el procesamiento de casi cualquier ingrediente y ofrecer excelentes resultados durante la preparación de alimentos.

Tecnología SpeedTouch para ajustar intuitivamente la velocidad correcta

Tecnología SpeedTouch para ajustar intuitivamente la velocidad correcta

Función turbo y posición de velocidad variable intuitiva en un solo botón que le ofrece más potencia mientras presiona. Comience lentamente para evitar salpicaduras y acelere suavemente hasta alcanzar la velocidad necesaria para cada aplicación y cada tipo de ingrediente. Prepare todas sus recetas favoritas tocando solo un botón.

Especificaciones técnicas

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Premios

  • Award image VRS_AWARD-612383

Opiniones

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4.4

de 5

14

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

3
2

10/08/2020

Argentina

Argentina

potencia excelente, tamaño ideal

Todo lo necesario para cocinar con tamaño ideal para cualquier cocina y potencia excelente para triturar y procesar todo

Ventajas

tamaño y potencia

Contras

los vasos son plasticos y evetualmente se rompen, deberán ser de vidrio templado tipo pirex

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

05/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctica, ágil y versátil muy fácil de usar

En minutos,y dependiendo de los ingredientes a utilizar, hasta en segundos se logran excelentes preparaciones, ruido mínimo y lo mejor es que se puede airear una preparación gracias a la velocidad que damos al tacto .. es muy estética queda genial en la cocina y sino igualmente es muy fácil de guardar y obvio siempre a mano! Si tuviese que regalar no dudaría en volverla a comprar la súper recomiendo!!!

Ventajas

Todo

Contras

Nada para decir

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

02/08/2020

Argentina

Argentina

Es lo más lindo

Porque no hace ruido, es excelente . Me encanta es muy fácil limpiar

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender

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Avisos legales

  1. En comparación con la licuadora manual Philips con cámara de cuchillas en forma de campana en una prueba interna con tomates y verduras crudas.