Descontinuado
800 W, SpeedTouch con función turbo
Tecnología de titanio ProMix
Mezcla 2 veces más fina*
Hasta un 50 % más rápida*
Desarrollado junto con la prestigiosa Universidad de Stuttgart, Philips ProMix es una tecnología única y avanzada que utiliza una forma triangular específica para crear un flujo de alimentos óptimo y el máximo rendimiento para un licuado más rápido y uniforme.
Motor potente y confiable de 800 W que puede manejar una gran variedad de accesorios para permitir el procesamiento de casi cualquier ingrediente y ofrecer excelentes resultados durante la preparación de alimentos.
Función turbo y posición de velocidad variable intuitiva en un solo botón que le ofrece más potencia mientras presiona. Comience lentamente para evitar salpicaduras y acelere suavemente hasta alcanzar la velocidad necesaria para cada aplicación y cada tipo de ingrediente. Prepare todas sus recetas favoritas tocando solo un botón.
Premios
4.4
de 5
14
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
10/08/2020
Argentina
potencia excelente, tamaño ideal
Todo lo necesario para cocinar con tamaño ideal para cualquier cocina y potencia excelente para triturar y procesar todo
Ventajas
tamaño y potencia
Contras
los vasos son plasticos y evetualmente se rompen, deberán ser de vidrio templado tipo pirex
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
Lianquin
05/08/2020
Argentina
Muy práctica, ágil y versátil muy fácil de usar
En minutos,y dependiendo de los ingredientes a utilizar, hasta en segundos se logran excelentes preparaciones, ruido mínimo y lo mejor es que se puede airear una preparación gracias a la velocidad que damos al tacto .. es muy estética queda genial en la cocina y sino igualmente es muy fácil de guardar y obvio siempre a mano! Si tuviese que regalar no dudaría en volverla a comprar la súper recomiendo!!!
Ventajas
Todo
Contras
Nada para decir
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
Jovita
02/08/2020
Argentina
Es lo más lindo
Porque no hace ruido, es excelente . Me encanta es muy fácil limpiar
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Avance Collection HR1673/90 Hand blender
En comparación con la licuadora manual Philips con cámara de cuchillas en forma de campana en una prueba interna con tomates y verduras crudas.