Descontinuado
Jugos saludables y fáciles de preparar
Hacer jugos nunca fue tan fácil. Este extractor de jugo HR1854/00 de Philips con tubo de entrada grande y el motor de 550 W permiten introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. Además, tiene una jarra que mantiene los jugos frescos durante más tiempo.
550 W
1,5 L
Tubo grande
Todas las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas.
El tubo de alimentación extra grande permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.
Mantenga los jugos frescos durante más tiempo con la jarra para jugos de 700 ml.
4.2
de 5
16
Reseñas
87%
ha recomendado este producto
Veroari23
11/03/2024
Argentina
Quiero volver a comprar
Practica , facil de usar y lavar. Excelentes jugos super ssludables. Imprescindibles para una buena muctricion y cuidado de la salud
Ventajas
Aprender a usarla y lavarla.
Contras
Parece complicado al principio, pero en poco tiempi se agiluza el uso y se disfruta.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera
Date of Use 2022-03-11
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera
Date of Use 2022-03-11
El tuta
20/10/2020
Argentina
una juguera muy buena
como extractor de jugos de verduras y frutas es muy recomendable.
Ventajas
es un buen producto
Contras
la tapa con zonda de extracción debería ser construida de un material mas durable
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera
Date of Use 2018-10-20
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera
Date of Use 2018-10-20
nani88
23/09/2015
Argentina
Excelente producto
Lo recomiendo! Muy fácil de usar y con buen diseño!
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera