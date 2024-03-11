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  • Jugos saludables y fáciles de preparar
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Descontinuado

Viva CollectionJuguera

HR1854/00

4.2

| (16) Reseñas | 87% ha recomendado este producto

Jugos saludables y fáciles de preparar

Hacer jugos nunca fue tan fácil. Este extractor de jugo HR1854/00 de Philips con tubo de entrada grande y el motor de 550 W permiten introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. Además, tiene una jarra que mantiene los jugos frescos durante más tiempo.

Ver todos los beneficios

Juguera fácil: sin cortar, sin complicaciones.

Jugos saludables y fáciles de preparar

  • 550 W

  • 1,5 L

  • Tubo grande

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

Todas las piezas son aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables pueden lavarse en el lavavajillas.

Sin necesidad de cortar, gracias al tubo de alimentación extra grande.

Sin necesidad de cortar, gracias al tubo de alimentación extra grande.

El tubo de alimentación extra grande permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.

La jarra mantiene los jugos frescos durante más tiempo.

La jarra mantiene los jugos frescos durante más tiempo.

Mantenga los jugos frescos durante más tiempo con la jarra para jugos de 700 ml.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 5

16

Reseñas

87%

ha recomendado este producto

1

11/03/2024

Argentina

Argentina

Quiero volver a comprar

Practica , facil de usar y lavar. Excelentes jugos super ssludables. Imprescindibles para una buena muctricion y cuidado de la salud

Ventajas

Aprender a usarla y lavarla.

Contras

Parece complicado al principio, pero en poco tiempi se agiluza el uso y se disfruta.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

Date of Use 2022-03-11

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

Date of Use 2022-03-11

20/10/2020

Argentina

Argentina

una juguera muy buena

como extractor de jugos de verduras y frutas es muy recomendable.

Ventajas

es un buen producto

Contras

la tapa con zonda de extracción debería ser construida de un material mas durable

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

Date of Use 2018-10-20

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

Date of Use 2018-10-20

23/09/2015

Argentina

Argentina

Excelente producto

Lo recomiendo! Muy fácil de usar y con buen diseño!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1854/00 Juguera

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