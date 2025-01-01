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  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
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Viva CollectionJuguera

HR1855/70

4.7
| (25) Reseñas | 96% ha recomendado este producto
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Este extractor de jugo de Philips extrae incluso más jugo de las frutas y verduras. Se puede limpiar en un minuto gracias a la revolucionaria tecnología “QUICKClean”. Dese un gusto con jugos caseros saludables todos los días.
Ver todos los beneficios

Prepare hasta 2 litros de jugo y limpie de una sola vez

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 800 W

  • QuickClean

  • 2 L, tubo XL

  • Antigoteo

Tecnología QuickClean

Tecnología QuickClean

La juguera de Philips está diseñada para una limpieza fácil gracias a la tecnología QuickClean. Ahora la limpieza se puede realizar en 1 minuto gracias al depósito de pulpa integrado y a las superficies lisas.

La función de prelimpieza elimina las fibras no deseadas

La función de prelimpieza elimina las fibras no deseadas

La juguera Philips es la primera juguera centrifugadora del mercado con una función de prelimpieza. Si vierte agua en el empujador, puede crear una fuente de agua en el artefacto, que elimina las fibras no deseadas de la tapa y hace que el tamiz sea más fácil de limpiar.

Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación

Toda la pulpa se recoge en un solo lugar para facilitar su eliminación

La pulpa se recoge en el único lugar donde debería estar, en el depósito de pulpa de la juguera Philips. Esto significa que ya no es necesario retirar la pulpa de otras piezas, como la tapa. Debido al diseño redondo y a las superficies lisas sin rincones ni ranuras, la pulpa es fácil de alcanzar y el recipiente es mucho más fácil de limpiar.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.7

de 5

25

Reseñas

96%

ha recomendado este producto

2

01/01/2025

Argentina

Argentina

Comprador verificado

Excelente producto, construcción sólida

Muy sólida construcción, extrae jugos a full. Fácil desarmado para limpieza. Gran calidad de construcción

Ventajas

Calidad, extractor full, limpieza fácil

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera

27/10/2022

Argentina

Argentina

Empleado de Philips

MUY sorprendida... ¡y para bien!

[Employee of philipsglobal] Tiene gran potencia, haciendo que sea posible tener un jugo riquísimo en tan solo pocos segundos. Es facil de ensamblar (para lo que son las jugueras en general) y de limpiar.

Ventajas

potenica

Contras

nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera

12/08/2020

Argentina

Argentina

Es producto es excelente, muy eficiente y moderno

El producto superó mis espectativas, es muy eficiente!

Ventajas

10

Contras

0

Esta reseña se realizó para Viva Collection HR1855/70 Juguera

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