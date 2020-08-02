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Descontinuado

Pure Essentials CollectionExtractor

HR1858/90

4.4

| (17) Reseñas | 88% ha recomendado este producto

Jugos exquisitos al instante

Preparar jugos nunca fue tan fácil. El orificio de entrada de gran tamaño permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. El potente motor de 650 W y el exclusivo filtro de micromalla exprimen hasta la última gota.

Ver todos los beneficios

Exprima hasta la última gota

Jugos exquisitos al instante

  • 650 W

  • 2 L

  • Tubo extragrande

Piezas aptas para lavavajillas

Piezas aptas para lavavajillas

Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.

Gran capacidad para hacer más jugos

Gran capacidad para hacer más jugos

El depósito de pulpa de 2 L y la jarra para jugo de 1,25 L le permiten hacer más jugo de una sola vez.

Sin necesidad de cortar gracias al tubo de entrada extra grande.

Sin necesidad de cortar gracias al tubo de entrada extra grande.

El gran orificio de entrada permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.4

de 5

17

Reseñas

88%

ha recomendado este producto

2

02/08/2020

Argentina

Argentina

Es lo mejor

Me la regalaron hace unos años y es lo mejor de lo mejor, con algunos tipos fruta haces el jugo y puedo aprovechar la pulpa que queda en el tacho de la juguera para hacer una tarta u/o otro postre.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-08-02

01/08/2020

Argentina

Argentina

excelente juguera

por que es muy útil y hace excelente jugos la recomiendo

Ventajas

muy práctica

Contras

nada

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-08-01

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-08-01

18/07/2020

Argentina

Argentina

Simple

Fácil de usar y deliciosos resultados! 100%recomendable

Ventajas

Simpleza

Contras

La limpieza

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-07-17

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor

Date of Use 2018-07-17

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