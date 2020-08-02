Descontinuado
Jugos exquisitos al instante
Preparar jugos nunca fue tan fácil. El orificio de entrada de gran tamaño permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas. El potente motor de 650 W y el exclusivo filtro de micromalla exprimen hasta la última gota.
650 W
2 L
Tubo extragrande
Todas las piezas desmontables son aptas para lavavajillas.
El depósito de pulpa de 2 L y la jarra para jugo de 1,25 L le permiten hacer más jugo de una sola vez.
El gran orificio de entrada permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.
4.4
de 5
17
Reseñas
88%
ha recomendado este producto
Coty00
02/08/2020
Argentina
Es lo mejor
Me la regalaron hace unos años y es lo mejor de lo mejor, con algunos tipos fruta haces el jugo y puedo aprovechar la pulpa que queda en el tacho de la juguera para hacer una tarta u/o otro postre.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-08-02
maru674
01/08/2020
Argentina
excelente juguera
por que es muy útil y hace excelente jugos la recomiendo
Ventajas
muy práctica
Contras
nada
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-08-01
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-08-01
Lu19881988
18/07/2020
Argentina
Simple
Fácil de usar y deliciosos resultados! 100%recomendable
Ventajas
Simpleza
Contras
La limpieza
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-07-17
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Pure Essentials Collection HR1858/90 Extractor
Date of Use 2018-07-17