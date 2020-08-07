ProductosAsistencia

Acá comienza un estilo de vida saludable. Subscríbete y obtén información de primera mano

  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
  • Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Descontinuado

Aluminium CollectionJuguera

HR1861/00

4.9

| (14) Reseñas | 100% ha recomendado este producto

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

Juguera Philips HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con un exclusivo filtro de micromalla, motor de 700 W, tubo de entrada extra grande, depósito de pulpa de 2 L y una elegante jarra para jugo de 1,25 L.

Ver todos los beneficios

Exclusivo filtro de micromalla y tubo de entrada extra grande

Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.

  • 700 W

  • 2 L

  • Tubo extragrande

Filtro de micromalla de acero inoxidable

Filtro de micromalla de acero inoxidable

El tubo de entrada extra grande funciona hasta con las frutas y vegetales más grandes

El tubo de entrada extra grande funciona hasta con las frutas y vegetales más grandes

El tubo de alimentación extra grande permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.

Gran capacidad para hacer más jugos

Gran capacidad para hacer más jugos

Depósito de pulpa de 2 l y jarra para jugo de 1,5 l para hacer más jugo de una sola vez.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.9

de 5

14

Reseñas

100%

ha recomendado este producto

3
2
1

07/08/2020

Argentina

Argentina

Genial

Excelente, práctica, para disfrutar en cualquier momento del día de un buen zumo nutritivo

Ventajas

Todo

Contras

Nada

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Date of Use 2018-08-06

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Date of Use 2018-08-06

02/08/2020

Argentina

Argentina

Muy práctica

Es muy práctica y mis hijos la utilizan con facilidad desde muy chicos

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Date of Use 2018-08-02

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Date of Use 2018-08-02

01/08/2020

Argentina

Argentina

Muy bueno

Tal cual dice en las especificaciones. Tritura prácticamente todo. Muy recomendable y de gran capacidad

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales —basadas en mis preferencias y comportamiento— sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja cuando quiera.

  • Ofertas exclusivas para miembros.
  • Acceso anticipado a las ventas.
  • Consejos sobre estilos de vida saludables.