Descontinuado
Máxima extracción de jugo. Mínimo esfuerzo.
Juguera Philips HR1861/00 de Philips de aluminio anodizado con un exclusivo filtro de micromalla, motor de 700 W, tubo de entrada extra grande, depósito de pulpa de 2 L y una elegante jarra para jugo de 1,25 L.
700 W
2 L
Tubo extragrande
El tubo de alimentación extra grande permite introducir frutas y verduras enteras sin necesidad de cortarlas.
Depósito de pulpa de 2 l y jarra para jugo de 1,5 l para hacer más jugo de una sola vez.
4.9
de 5
14
Reseñas
100%
ha recomendado este producto
NicTAP
07/08/2020
Argentina
Genial
Excelente, práctica, para disfrutar en cualquier momento del día de un buen zumo nutritivo
Ventajas
Todo
Contras
Nada
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera
Date of Use 2018-08-06
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2018-08-06
Fer cano
02/08/2020
Argentina
Muy práctica
Es muy práctica y mis hijos la utilizan con facilidad desde muy chicos
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera
Date of Use 2018-08-02
Sí, recomiendo este producto
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Date of Use 2018-08-02
Memi1
01/08/2020
Argentina
Muy bueno
Tal cual dice en las especificaciones. Tritura prácticamente todo. Muy recomendable y de gran capacidad
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para Aluminium Collection HR1861/00 Juguera